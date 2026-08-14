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Esporte Babi é 18ª na final individual geral do Mundial de Ginástica Rítmica e revela troca de série Brasileira já mira 2027, quando estreará novas séries em busca da vaga para os Jogos de Los Angeles

Principal representante do Brasil na Ginástica Rítmica, Babi Domingos não conseguiu fazer um bom papel na final do individual geral do Mundial de Frankfurt, na Alemanha, terminando apenas na 18ª colocação - tentava melhorar o nono lugar de 2025.

O resultado não abalou a ginasta, que revelou troca de série para 2027, ano no qual espera brilhar na busca por vaga olímpica.

A brasileira fechou a decisão na Alemanha com 106.300 pontos. Ela começou sua participação na final pela fita e alcançou a nota de 27.250.

Logo depois, foi a vez de se apresentar na bola, na qual cometeu falhas e fez apenas 23.550.

A melhor nota veio no arco, com linda apresentação e 28.250. Por fim, também com erro nas maças, somou novo 27.250.

Competindo em casa, a alemã Darja Varfolomeev foi o grande nome em Frankfurt, comemorando o tricampeonato mundial com incríveis 119.500, seguida pela búlgara Stiliana Nikolova, com 117.600, e a italiana Sofia Raffaeli, com 117.550.

"Estou muito feliz, mais uma vez finalista no individual geral e isso só mostra que estou no caminho certo", afirmou a sorridente ginasta, que destacou sua carreira em Mundiais.

"Quarta classificação (para final) no individual geral, é muito importante", frisou, revelando o foco daqui até Los Angeles-2028

"Saio feliz porque hoje consegui ser a Babi Domingos que eu conheço, por mais que tiveram erros, e eles acontecem, estamos no processo, nosso objetivo é mesmo o Mundial do ano que vem, vamos treinar com tudo para ano que vem estar o mais perfeito possível", afirmou.

"Nessa competição me despeço de duas coreografias, da bola e da fita, ano que vem duas novas e tenho certeza vai dar tudo certo, vão vir duas séries lindas", projetou.

"Nosso objetivo é no ano que vem e a gente vai trabalhar dia após dia para conquistar essa vaga olímpica pelo Campeonato Mundial.

A gente está trabalhando desde o ciclo passado, quando encerrou Paris já veio com esse foco, então estamos trabalhando dia após dia e tenho certeza que isso vai se realizar da melhor forma possível", seguiu.

Babi deixou o resultado final de lado para destacar como vem se sentindo no individual geral. "Aqui foi um pequeno passo de uma grande conquista que a gente vai ter, se Deus quiser."

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