Futebol

'Bad boy' do futebol Balotelli acerta com clube de Dubai e volta aos gramados após deixar o Genoa

Atacante italiano será apresentado no dia 10 de janeiro

Balotelli acertou com o Al Ittifaq, de DubaiBalotelli acertou com o Al Ittifaq, de Dubai - Foto: Marco Bertorello/AFP

O atacante italiano Mario Balotelli vai voltar a calçar as chuteiras. Aos 34 anos, o jogador acertou com o Al Ittifaq, de Dubai, para disputar a liga dos Emirados Árabes Unidos pelas próximas duas temporadas e meia, afirma o jornal espanhol As. A apresentação oficial está prevista para sábado, 10 de janeiro.

Balotelli chega ao clube após ficar livre no mercado ao término de seu contrato com o Genoa, no último verão europeu. O Al Ittifaq pertence ao empresário Pietro Laterza, que também é proprietário do Chievo.

Conhecido como Super Mario, Balotelli soma uma carreira marcada por passagens por diversos clubes, entre eles Inter, Manchester City, Milan, Liverpool, Nice, Olympique de Marseille, Brescia, Monza, Adana Demirspor, Sion e Lumezzane.

A transferência marca mais um capítulo internacional da trajetória do atacante, agora no futebol do Oriente Médio, em busca de regularidade e protagonismo após temporadas irregulares na Europa.

