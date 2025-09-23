A- A+

Jogos da Juventude Badminton e taekwondo somam mais três medalhas para Pernambuco nos Jogos da Juventude Estado é o nono colocado no ranking de medalhas, com 28 no total

BRASÍLIA - O terceiro dia do último bloco de competições dos Jogos da Juventude Caixa 2025 rendeu mais três medalhas para o esporte pernambucano, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB). Destaque para o badminton, que subiu ao pódio em duas oportunidades.

Na final das duplas femininas, Maria Thaynara e Ana Bezerra, ambas de 17 anos, perderam para as paulistas Laura Silva e Saori Kaida por dois sets a zero, parciais de 21/14 e 21/16, e ficaram com a prata, após jogo duro.

“Faltou acreditar mais, jogar mais… agora é treinar para melhorar”, limitou-se a falar Ana, da Escola Estadual Padre José Augusto, de Bonito, à Folha de Pernambuco.

Mais cedo, Maria Thaynara já havia entrado em ação pela semifinal da categoria simples feminino 1ª divisão. Em jogo super equilibrado, ela acabou sendo superada pela catarinense Tairini Hiani, por dois sets a um. Detalhe para o terceiro set, perdido por 30x28.

Como não há disputa pelo terceiro lugar, com o revés sofrido perante a adversária do Sul do país, Maria Thaynara ficou com o bronze.

“Foram incríveis os resultados. Eu não esperava chegar onde eu cheguei, mas eu dei tudo de mim. Chegar na simples e ganhar bronze, e na dupla uma prata, eu nem esperava. Com meu potencial, dei todo meu esforço e valeu a pena”, falou Maria Thaynara, estudante do EREM Doutor Alexandrino da Rocha, de Bonito.

Taekwondo

Dono de três medalhas para o Estado nos dois dias anteriores, sendo uma de ouro e duas de prata, o taekwondo pernambucano se despediu de Brasília com mais um pódio. Desta vez, com um terceiro lugar.

Na semifinal masculina por equipes, Pernambuco foi derrotado por São Paulo, pelo placar de 77 a 37, garantindo automaticamente o bronze. Na competição, o Estado foi representado pelos atletas Renan Oliveira, Luiz Felipe Lopes Soares, Luandson da Silva e Júlio Ventura.

Com as conquistas desta terça, Pernambuco se manteve no nono lugar do ranking de medalhas. Agora são cinco ouros, oito pratas e 15 bronzes, totalizando 28 pódios.

A Folha de Pernambuco acompanha os Jogos da Juventude, em Brasília, a convite do Cômite Olímpico Brasileiro (COB).

