Badminton: Vitor Tavares carimba vaga para os Jogos de Paris

A delegação do Brasil para a próxima edição dos Jogos Paralímpicos, que será disputada em Paris (França), ficou um pouco maior nesta quinta-feira (2) com a classificação de Vitor Tavares para o torneio de badminton da classe SH6 (baixa estatura).

MAIS UMA VAGA PARALÍMPICA!



Vitor Tavares tem vaga confirmada no badminton e Brasil chega a 157 atletas classificados a Paris 2024.



Confira: https://t.co/QPAtHyKY3r pic.twitter.com/PvtSPz3WZU — Comitê Paralímpico Brasileiro (@BraParalimpico) May 2, 2024

O atleta paranaense de 25 anos de idade chegará aos Jogos da capital francesa ocupando a terceira posição do ranking mundial da modalidade. Nos Jogos de Tóquio, que marcaram a estreia da modalidade no programa da Paralimpíada, o brasileiro ficou na quarta posição, após perder a disputa da medalha de bronze para o britânico Krysten Coombs.

No decorrer do ciclo para os Jogos de Paris, Vitor Tavares alcançou bons resultados em importantes competições, como medalhas de ouro nas etapas dos Internacionais da Espanha e da Austrália, uma prata na última edição dos Jogos Parapan-Americanos, disputada em Santiago (Chile) em 2023, e dois bronzes: nos Internacionais do Bahrein e da Inglaterra.

O paranaense é o 157º atleta do Brasil garantido no megaevento na capital francesa. O objetivo do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) é de formar uma delegação com cerca de 250 atletas.

