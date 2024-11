A- A+

MOTOGP Bagnaia sobra no último treino do ano na MotoGP e faz a pole em Barcelona O italiano, da Ducati, fez sua volta mais rápida em 1min38s641

Em um treino classificatório sem falhas, na madrugada deste sábado, o italiano Francesco Bagnaia, da Ducati, fez sua volta mais rápida em 1min38s641 e conquistou a pole position na etapa solidária de Barcelona da MotoGP, a última da temporada, que será realizada neste domingo. Líder do campeonato, Jorge Martin, da Pramac, largará na quarta posição.

Piloto da casa, Aleix Espargaró, da Aprilia, que faz sua despedida da MotoGP, obteve a segunda melhor marca, apenas 0s055 atrás de Bagnaia. O também espanhol Marc Marquez, da Ducati, fez o terceiro melhor tempo, a 0s157 do líder.

Mesmo 14 pontos atrás de Martin na classificação, Bagnaia mostrou que buscará o título até a última volta. Ele foi dominante no treino que definiu o grid e ainda contou com as dificuldades enfrentadas pelo rival, que fez sua melhor volta 0s208 mais lento.

No Q1, Franco Morbidelli foi o primeiro a marcar tempo, em 1min39s745, melhorou sua marca na segunda tentativa e permaneceu à frente até o final da atividade, seguido por Fabio Quartararo, que superou Joan Mir nos últimos minutos.



No minuto final, o australiano Jack Miller caiu sozinho na curva 5 e provocou a bandeira amarela, atrapalhando os pilotos que buscavam a volta rápida. Assim, Morbidelli e Quartararo avançaram à fase seguinte da classificação.

No início do Q2, praticamente todos os pilotos foram à pista juntos. Enquanto Jorge Martín cedia passagem a Aleix Espargaró a fim de pegar vácuo, Bagnaia atacava e cravava 1min39s583 para assumir a liderança, à frente de Marc Marquez. O piloto italiano reduziu seu tempo para 1min38s835 e continuava à frente, seguido por Marquez e Martin.

Nos últimos minutos, Bagnaia fez outra volta mais rápida, em 1min38s641, 0s157 à frente de Marc Marquez, que tentava aproveitar o vácuo. Já no final, Martin melhorou sua volta, mas Espargaró foi ainda melhor e marcou 1min38s696, pulando para o segundo lugar, deixando, dessa forma, o líder do campeonato na segunda fila.

Ainda neste sábado, a partir das 11h (horário de Brasília), os pilotos voltam à pista do circuito da Catalunha para a corrida sprint. A prova principal em Barcelona, a última da temporada, acontece às 9h deste domingo.

Confira o grid de largada para a etapa de Barcelona da MotoGP:

1º - Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), em 1min38s641

2º - Aleix Espargaró (ESP/Aprilia), a 0s055

3º - Marc Marquez (ESP/Ducati), a 0s157

4º - Jorge Martin (ESP/Pramac), a 0s208

5º - Franco Morbidelli (ITA/Yamaha), a 0s245

6º - Pedro Acosta (ESP/Tech3), a 0s308

7º - Maverick Viñales (ESP/Aprilia), a 0s351

8º - Enea Batistini (Ducati), a 0s437

9º - Marco Bezzecchi (ITA/VR46), a 0s480

10º - Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), a 0s568

11º - Alex Marquez (ESP/Gresini), a 0s611

12º - Johann Zarco (FRA/Pramac), a 0s853

13º - Joan Mir (ESP/Repsol Honda), a 0s791

14º - Miguel Oliveira (POR/Trackhouse), a 0s846

15º - Álex Rins (ESP/Yamaha), a 0s918

16º - Luca Marini (ITA/VR46), a 0s978

17º - Raul Fernandez (ESP/Trackhouse), a 1min004

18º - Brad Binder (AFS/KTM), a 1min037

19º - Jack Miller (AUS/KTM), a 1min108

20º - Takaaki Nakagami (JAP/Honda), a 1min152

21º - Augusto Fernández (ESP/Tech3), a 1min525

22º - Michele Pirro (ITA/VR46), a 1min611

23º - Stefan Bradl (ALE/Honda), a 1min782

