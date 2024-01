A- A+

Reforço Bahia anuncia a chegada do lateral-direito colombiano Santiago Arias: 'Duas Copas do Mundo' O atleta de 32 anos é mais uma contratação de peso do Tricolor baiano para a temporada

O Bahia não quer saber mais de passar sufoco como no Brasileirão de 2023, no qual escapou da queda na última rodada e vem montando uma equipe forte para brigar por coisas grandes na atual temporada. Neste domingo, o clube oficializou a contratação do lateral-direito Santiago Arias, a quem fez questão de ressaltar seus feitos com a seleção colombiana.

"Duas Copas do Mundo. Experiências no futebol da Europa, América do Norte e América do Sul. Um cidadão do mundo, pronto para o clube que é o mundo. Bienvenido, Santiago Arias", postou o clube em sua redes sociais.

"O Esporte Clube Bahia oficializa a contratação do lateral-direito Santiago Arias. O atleta colombiano assinou contrato até o final da temporada de 2025. Em sua última temporada, atuando na principal liga do futebol dos Estados Unidos, o novo atleta do Esquadrão entrou em campo 32 vezes. Fez 2 gols e deu 3 assistências", listou o Bahia.

O experiente jogador de 32 anos disputará a posição com Gilberto Mas chega com status de titular e sob enorme expectativa após defender as cores da Colômbia em seqUência desde 2013. O lateral disputou as Copas de 2014 e 2018

Arias iniciou a carreira no La Equidad, da Colômbia, e depois foi transferido para o português Sporting. Depois, foi contratado pelo holandês PSV por seis temporadas, no qual conquistou três vezes o título nacional. O lateral ainda tem rápida passagem pelo Bayer Leverkusen, da Alemanha, e no Granada, da Espanha. Em solo espanhol, entre 2018 e 2020, vestiu a camisa do Atlético de Madrid.

O Bahia já havia anunciado Cuesta e David Duarte para a defesa, o ala esquerdo Iago Borduchi, além dos meio-campistas Everton Ribeiro, Jean Lucas e Caio Alexandre. A promessa ao técnico Rogério Ceni era de formar um elenco para disputar títulos, e q diretoria vem contratando com excelência.

