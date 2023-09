Bahia anuncia Juba com provocação ao Sport: "Atrasou por causa da outra empresa que ficou enrolando"

A- A+

A novela entre Juba, Sport e Bahia parece não ter fim. Após a chegada do meia de 24 anos à Salvador concretizada, o Tricolor de Aço anunciou o jogador nesta sexta-feira (1), com um vídeo provocativo ao Leão. Confira:

No vídeo, um entregador chega no CT do Bahia com uma encomenda destinada ao "Maior do Nordeste".

A publicação também faz referência a demora de Juba para chegar ao Bahia. Isso aconteceu porque o Sport se recusou a vender o jogador no início da última janela de transferências num valor de aproximadamente R$ 4 milhões de reais.

"Atrasou por causa da outra empresa que ficou enrolando, mas relaxe... O importante é que esse aqui é de primeira", diz um trecho com provocação ao fato do Bahia estar na Série A.

O fim do vínculo entre Juba e Sport aconteceu na última quinta-feira. O jogador, revelado no Leão, assinou com o Bahia até 2027. O clube baiano tenta regularizar o atleta para estrear neste domingo (3), contra o Vasco.

No dia do final do contrato, o Sport fez duas publicações em suas redes sociais se despedindo de Juba. O primeiro foi um vídeo com gols marcados pelo jogador e o segundo uma arte com a frase "Obrigado, Juba".

Luciano Juba estreou no profissional do Sport em 2020 e teve nesta temporada o melhor desempenho. Em 53 jogos, foram 20 gols marcados e 18 assistências com a conquista do título Estadual e vice no Nordestão.

Veja também

Mercado da bola Manchester City confirma reforço de Matheus Nunes em um negócio de R$329,9 milhões