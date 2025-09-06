A- A+

Goleada Bahia atropela Confiança por 5X0 e se consagra campeão da Copa do Nordeste Tricolor de Aço se sagrou como o maior vencedor da competição, com cinco troféus conquistados

A Copa do Nordeste conheceu o seu campeão da edição de 2025. Pela quinta vez na história, o Bahia levou a taça do campeonato regional ao bater o Confiança com um placar agregado de 9 a 1 e se tornou o maior vencedor do torneio.

Na segunda partida da final, que ocorreu na noite deste sábado (6), o Tricolor de Aço goleou o time sergipano por 5 a 0 e agitou os quase 50 mil torcedores que compareceram à Arena Fonte Nova, em Salvador, para assistir à decisão.

O placar de cinco gols foi conquistado logo no primeiro tempo. Três foram marcados por Tiago, que fez o primeiro hat-trick de uma final da competição e se sagrou como artilheiro da Copa do Nordeste. Lucho Rodríguez e Rezende fizeram os outros dois.

PENTACAMPEÃO!



ESQUADRÃO ATROPELA NA FINAL, IMPÕE 9 A 1 NO PLACAR AGREGADO E SE ISOLA EM NUMERO DE TÍTULOS DA COPA DO NORDESTE, AGORA COM CINCO OFICIAIS E SEM ASTERISCO. PENTA ÚNICO! TIAGO (3), LUCHO E REZENDE MARCARAM NO 5 A 0 DE HOJE NUMA FONTE COM QUASE 50 MIL… pic.twitter.com/mJv1FA7PKf — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) September 6, 2025



Logo aos 4 minutos, o torcedor do Bahia pôde soltar o grito de gol. Com cruzamento de Rodrigo Nestor, Tiago chutou para o fundo da rede.



Aos 10, foi a vez de Iago cruzar para Lucho Rodríguez, que apareceu para ampliar o marcador. Sete minutos depois, Sidney bateu para o gol e Rezende desviou para fazer o terceiro.

Depois de escanteio curto, Iago cruzou na área e Tiago apareceu novamente para completar e marcar mais um aos 36 minutos.

Três minutos depois, Rodrigo Nestor reencontrou Tiago, que saiu em velocidade e bateu na saída do goleiro para finalizar a goleada ainda mais expressiva do que a do primeiro jogo.

O segundo tempo teve um ritmo menos acelerado, com o Bahia administrando sua larga vantagem para confirmar o título.



Na segunda etapa, o Bahia diminuiu a intensidade e manteve o controle do jogo para administrar a ampla vantagem conquistada.

Em outra performance esmagadora, os baianos também haviam vencido o jogo de ida, disputado na última quarta-feira (3) em plena Arena Batistão, em Aracaju, por 4 a 1.

Com o resultado, o Tricolor podia ter perdido com três gols de diferença, mas buscou a goleada para encerrar a campanha em grande estilo.

A última vez que o Bahia havia conquistado o título da Copa do Nordeste tinha sido em 2021, perante o Ceará.

Antes, a equipe comandada atualmente por Rogério Ceni foi campeã em 2001, 2002 e 2017.



Após a comemoração do título regional, os holofotes se voltam para a partida de volta da Copa do Brasil.

O jogo contra o Fluminense será na quarta-feira (10), às 19h. Já o Confiança se despediu precocemente da Série C e só volta a jogar em 2026 pelo Campeonato Sergipano.

Bahia 5

Ronaldo (Danilo Fernandes); Gilberto, Gabriel Xavier, Rezende, Iago (Zé Guilherme), Sidney (Everton Ribeiro), Rodrigo Nestor, Michel Araújo (Vitinho) Cauly (Juninho), Lucho Rodríguez e Tiago. Técnico: Rogério Ceni



Confiança 0

Allan; Weriton (Rafinha), Renilson, Valdo, Eduardo Moura, Airton (Maicon), Dionísio (Vitinho), Luiz Otávio (Fabrício Pereira), Matheusinho, Ronald Camarão e Neto Oliveira (Breiner Camilo). Técnico: Luizinho Vieira



Local: Arena Fonte Nova (Salvador/BA)

Gols: Tiago (4’ do 1T, 36’ do 1T e 39’ do 1T), Lucho Rodríguez (10’ do 1T) e Rezende (17’do 1T)

Cartões Amarelos: Sidney (BA), Maicon, Vitinho (CON)

Público total: 48.637

Renda: R$ 2.031.494,00

