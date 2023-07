A- A+

Copa do Brasil Bahia recebe Grêmio pelas quartas de final da Copa do Brasil; veja escalações e onde assistir O confronto tem início nesta terça-feira (4), às 21h

O Bahia recebe o Grêmio pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil nesta terça-feira (4), às 21h, na Arena Fonte Nova.

O confronto pela Copa do Brasil acontece logo após as equipes terem se encontrado pelo Brasileirão, no último sábado (1), que terminou com vitória do Tricolor Gaúcho em Salvador.

Depois de vencer o Palmeiras, o Bahia engatou uma sequência de duas derrotas seguidas na Série A. Uma para o Grêmio e a outra para o Fluminense. O Tricolor de Aço busca a primeira classificação às semifinais da Copa do Brasil.

O Grêmio vem embalado no campeonato por pontos corridos. A equipe treinada por Renato Gaúcho está na segunda posição, atrás apenas do Botafogo.

O Bahia tem dois desfalques certos para o confronto desta noite. O volante Thaciano e o atacante Vinicius Mingotti. Ambos já disputaram a Copa do Brasil por outras equipes.

Renato Gaúcho deve manter a mesma escalação que foi a campo no Campeonato Brasileiro. Suárez, que está se queixando de dores no joelho, é esperado no time titular mais uma vez.

Prováveis escalações:

Bahia: Marcos Felipe; Kanu, Vitor Hugo e Rezende; Cicinho, Acevedo, Cauly e Ryan; Ademir, Kayky e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

Grêmio: Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo e Reinaldo; Bitello, Cristaldo e Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

Onde assistir: Premiere e Sportv.

