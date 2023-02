A- A+

ILHA DO RETIRO Bahia consegue liminar no STJD e jogo contra Sport pode ser realizado de portões fechados; entenda O Tricolor de Aço solicitou a presença da sua torcida na Ilha do Retiro, em partida válida pela Copa do Nordeste

Na véspera do clássico nordestino que acontece nesta quarta-feira (22), o Bahia conseguiu um parecer favorável junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para ter a presença da sua torcida liberada na Ilha do Retiro.

A decisão assinada pelo presidente do STJD, Otávio Noronha, determina que o Sport libere 10% da carga de ingressos para os visitantes. Caso não aconteça a liberação até seis horas antes do início da partida, que está marcada para as 21h30, o jogo terá portões fechados.

Na segunda-feira (21), o Sport divulgou uma parcial de 5.734 ingressos vendidos para a torcida rubro-negra.

Em nota divulgada na noite da terça (21), o Sport disse que "a proibição de público visitante nos estádios de Pernambuco, é da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS). É de responsabilidade dela, portanto, caso entenda pertinente, qualquer ação que modifique os efeitos da decisão liminar do STJD".

Desde o dia 31 de janeiro está em vigor no Estado as medidas anunciadas pela Secretaria de Defesa Social (SDS) e pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF) que determinaram presença de torcida única nos clássicos do Campeonato Pernambucano e nas partidas do Trio de Ferro no Nordestão.

O Bahia não é o primeiro time a entrar com uma liminar no STJD. O CRB conseguiu a presença da sua torcida na partida contra o Náutico, também pela Copa do Nordeste. Pelo Estadual, o clássico entre Náutico e Sport, nos Aflitos, só teve a torcida alvirrubra no estádio.

