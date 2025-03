A- A+

Futebol Brasileiro Bahia marca no fim, empata com Vitória e fatura a 51ª taça do Baianão Neste domingo (23), no Barradão, placar de 1x1 foi favorável ao Tricolor de Aço

O Bahia é o mais novo campeão do Campeonato Baiano. Neste domingo (23), no Estádio do Barradão, o Tricolor conquistou um empate em 1x1 diante do Vitória, resultado suficiente para comemorar sua 51º taça do torneio estadual.

O BAVI fez jus por ser conhecido como um dos clássicos mais quentes do Brasil. O Bahia chegou ao Barradão com uma ótima vantagem após o 2x0 na Fonte Nova.

Coube ao Vitória se lançar ao ataque e tentar a sorte. Por mais que tenha sido melhor ao longo de todo o jogo, o Leão abriu o placar somente aos 39 do segundo tempo, gol dado para o atacante Carlinhos.

O Bahia até teve um jogador a menos após isso, Cauly foi expulso com a ajuda do VAR, mas o duelo não teve sequência com várias confusões em campo. Melhor para o Bahia, que usou a ansiedade do adversário e num contra-ataque, aos 63 do segundo tempo, empatou com Kayky e fechou a conta. 51 títulos para o Tricolor de Aço.

Ao longo do final de semana, outros Estados conheceram seus campeões. No Cearense, o Clássico Rei definiu tudo também com um empate após o apito final.

No sábado (22), na Arena Castelão, o Ceará chegou com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 1x0. Porém, o Fortaleza certamente faria páreo duro e até saiu na frente, mesmo estando com um jogador a menos, com o gol de Lucas Sasha e levava tudo para os pênaltis.

Contudo, o Vozão se lançou ao ataque e encontrou o gol do empate, e do título, com o atacante Pedro Raul. Com 2x1 no placar agregado, o Ceará conquistou o bicampeonato cearense e retornou a ser o maior campeão do ‘Manjadinho’ - 47 títulos -, como é conhecido o estadual por lá.

No mesmo dia, em Santa Catarina, também teve clube desempatando a disputa pela hegemonia local. Após um 2x2 no jogo de ida e 1x1 na volta, desta vez no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, o Avaí levou a melhor diante da Chapecoense, por ter a melhor campanha geral. Dessa forma, os avaianos chegaram ao 19º título, um a mais que o rival Figueirense.



