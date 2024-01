A- A+

Uniformes Bahia realiza votação para escolher uniforme da temporada; confira as camisas Votação faz parte do Concurso Manto do Esquadrão, no qual torcedores elaboram o design das camisas que o clube vestirá

O Bahia anunciou nesta quarta-feira (10) os uniformes finalistas do Concurso Manto do Esquadrão 6.0, que define a camisa que o Tricolor de Aço vestirá ao longo temporada. Ao todo, oito modelos estão na final, sendo quatro concorrendo para uniforme principal e quatro para reserva.

O Concurso Manto do Esquadrão acontece anualmente. A inciativa do clube é de estimular a participação direta da torcida na elaboração e escolha da arte dos uniformes, que são produzidos por sua marca própria, a Esquadrão. Confira os modelos finalistas:

Conheça as 8 finalistas, 4 por categoria, com o nome do autor de cada modelo. Pelo 6º ano seguido, nossa torcida teve a chance de criar layouts e… pic.twitter.com/onnC09dtwP — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) January 10, 2024

Conheça as 8 finalistas, 4 por categoria, com o nome do autor de cada modelo. Pelo 6º ano seguido, nossa torcida teve a chance de criar layouts e… pic.twitter.com/mesdeWjHpE — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) January 10, 2024

A votação já está aberta e segue até domingo (14). Somente os sócios do clube podem escolher o vencedor através do Sócio Digital, aplicativo oficial do Bahia.

Este deve ser o último ano que o Bahia realiza o concurso. Após ser adquirido pelo Grupo City, a ideia é que a partir do ano que vem o clube deixe de utilizar os uniformes da sua marca própria, e passe a vestir a Puma, mesmo fornecedor do time inglês.

