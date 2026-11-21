A- A+

BRASILEIRÃO Bahia recebe o Coritiba para defender posição no G-6 e se aproximar da Libertadores Bahia chega ao confronto na sexta colocação, com 54 pontos, e tenta aproveitar o mando de campo

Bahia e Coritiba se enfrentam neste sábado (21), às 17h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em momentos distintos na competição, eles entram em campo com objetivos importantes nesta reta final.



Enquanto o Tricolor baiano tenta se manter na zona de classificação para a Copa Libertadores de 2027, o Coxa quer interromper a sequência de derrotas e conquistar pontos para encaminhar a sua permanência na elite nacional.

O Bahia chega ao confronto na sexta colocação, com 54 pontos, e tenta aproveitar o mando de campo para voltar a vencer depois de empatar sem gols com o Grêmio, em Porto Alegre.



Ainda está na disputa por uma vaga direta na Libertadores, mas perdeu pontos importantes nas últimas rodadas e precisa melhorar o rendimento para não depender de outros resultados na reta final.

Do outro lado, o Coritiba ocupa a 13ª posição, com 42 pontos, e tenta reagir depois de duas derrotas consecutivas. O time paranaense perdeu para o Internacional por 1 a 0, fora de casa, e foi superado pelo Santos pelo mesmo placar, no Couto Pereira. Com três rodadas restantes, precisa pontuar para se afastar de vez do rebaixamento.

No Bahia, o técnico Rogério Ceni está pressionado pela necessidade de voltar a vencer. Apesar de permanecer entre os primeiros colocados, o time conquistou apenas cinco dos últimos 15 pontos disputados antes do confronto com o Coritiba. A sequência recente inclui derrotas para Flamengo e Cruzeiro, empate com o Santos e vitória sobre o São Paulo, além do empate sem gols diante do Grêmio na rodada anterior.

O resultado no Sul deixou o Bahia com 54 pontos e manteve o Tricolor na sexta colocação. A disputa por uma vaga na Libertadores, porém, segue apertada. Ainda precisa somar pontos para proteger sua posição e tentar se aproximar dos clubes que estão à frente na classificação. A possibilidade de disputar novamente o principal torneio continental é uma das prioridades do clube nesta reta final.

A atuação contra o Grêmio também deixou questões para Rogério Ceni ajustar. O time teve dificuldades para transformar a posse de bola em oportunidades claras e não conseguiu aproveitar os espaços para conquistar os três pontos. A tendência é de uma postura com maior iniciativa ofensiva, principalmente por atuar diante de sua torcida.

Na Arena Fonte Nova, o Tricolor também conta com um retrospecto favorável diante do adversário. O clube não perde para o Coritiba em casa desde agosto de 2002. Desde aquele confronto, foram dez partidas como mandante, com duas vitórias baianas e oito empates. A sequência, no entanto, não elimina o alerta provocado pelo resultado do primeiro turno, vencido pelos paranaenses por 3 a 2.

O Coritiba busca a reabilitação. Com 42 pontos e na 13ª colocação ainda precisa administrar a reta final para evitar qualquer risco de aproximação dos últimos colocados. A equipe comandada interinamente por Guilherme Bossle terá pela frente uma sequência complicada, com compromissos contra adversários que também brigam pelas primeiras posições. Por isso, conquistar pontos na Fonte Nova pode aliviar a pressão antes dos duelos seguintes.

Bossle assumiu o comando após a saída de Fernando Seabra e tenta dar estabilidade ao time neste momento decisivo. O interino já conseguiu uma vitória por 2 a 0 sobre o Vitória, mas ainda busca uma resposta depois das derrotas para Internacional e Santos. Para tanto precisa melhorar principalmente a produção ofensiva: nos últimos cinco jogos, marcou apenas dois gols.

O desempenho como visitante é outro ponto de atenção. Embora tenha conquistado cinco vitórias e quatro empates fora de casa no campeonato, o Coritiba sofreu 30 gols em 17 partidas longe de seus domínios. Diante de um Bahia que deve assumir o controle da partida, a organização defensiva e a capacidade de aproveitar os contra-ataques serão fundamentais para tentar pontuar.

O Bahia deve manter a base da equipe que empatou com o Grêmio, mas Rogério Ceni ainda pode promover alterações pontuais. Nicolás Acevedo deixou a última partida com dores após uma pancada na coxa, mas não teve lesão diagnosticada e é cotado para começar jogando.

Everton Ribeiro também aparece como alternativa para o meio-campo, enquanto Cristian Olivera é dúvida por conta de um problema no púbis. Léo Vieira segue fora por lesão.

No Coritiba, Guilherme Bossle terá de lidar com ausências importantes. Jacy Maranhão e Nicolás Fonseca estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Lucas Ronier e Rodrigo Moledo seguem fora por problemas físicos.

Pedro Morisco retorna após servir à Seleção Brasileira e deve reassumir a posição no gol. Maicon aparece como opção para a defesa, e Lavega e Brian Ocampo disputam espaço no setor ofensivo.

FICHA TÉCNICA

BAHIA x CORITIBA

BAHIA - Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Erick, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Erick Pulga e Alejo Véliz. Técnico: Rogério Ceni.

CORITIBA - Pedro Morisco; Tinga, Tiago Cóser, Maicon e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Guilherme Bossle.

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

DATA - 21/11 (sábado)

HORÁRIO - 17h30 (de Brasília).

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Veja também