Bahia terá 2º maior CT do grupo City e aporte deve chegar em R$ 300 milhões

A- A+

O Bahia anunciou nesta segunda-feira o projeto do novo centro de treinamento, batizado de CFA Bahia (City Football Academy), que será erguido em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O investimento que gira na casa dos R$ 300 milhões marca a maior estrutura esportiva da história do clube e um dos empreendimentos mais ambiciosos do futebol nordestino.



Com 560 mil metros quadrados de área total e 20 mil de área construída, o complexo reunirá futebol profissional masculino e feminino, além das categorias de base. A previsão de entrega é dezembro de 2027, e o espaço será integrado à rede global do City Football Group, que controla o clube desde 2023.



O novo CT terá 12 campos, um miniestádio para mil pessoas e 500 vagas de estacionamento, além de abrigar a sede administrativa. O projeto foi concebido nos moldes das academias do grupo em Manchester e Montevidéu, com foco em metodologia, tecnologia e integração entre os centros.



Segundo o CEO do clube, Raul Aguirre, a construção deve gerar centenas de empregos e contribuir para o desenvolvimento regional. "Este centro de treinamento de última geração foi projetado para atender plenamente às necessidades da iniciação esportiva, categorias de base, futebol profissional feminino e masculino, além da nossa equipe técnica. Também será um verdadeiro polo de desenvolvimento regional", afirmou.



"A construção e operação vão gerar centenas de empregos diretos e indiretos, impulsionando a economia local e criando oportunidades para profissionais de diversas áreas", completou.





O CEO global, Ferran Soriano, destacou que "o investimento na City Football Academy Bahia demonstra mais uma vez o compromisso do City Football Group e a confiança que temos no clube e no Estado da Bahia". Segundo ele, "o CFA Bahia fará parte de uma rede global de centros de treinamento de ponta que colocará a melhor tecnologia e experiência a serviço dos atletas mais talentosos. Será um espaço de excelência técnica, mas também um lugar para o desenvolvimento pessoal e profissional de alguns dos melhores jogadores de futebol do Brasil".



Além da infraestrutura, o projeto promete seguir padrões de sustentabilidade, com certificação ambiental LEED, uso de energia solar, reaproveitamento de água e ações de reflorestamento urbano. A proposta busca equilibrar impacto ambiental e responsabilidade social, um diferencial ainda raro no futebol brasileiro.



Enquanto desenha o futuro fora de campo, o Bahia vive bom momento na temporada. O time é o sexto colocado no Brasileirão, com 46 pontos, e volta a campo no sábado, às 21h30, contra o São Paulo, no Morumbis.

Veja também