Campeonato Brasileiro Bahia, Vasco e Santos perdem, e briga pelo rebaixamento fica para a última rodada do Brasileiro Na 38ª rodada, equipes jogam em casa diante de Atlético-MG, Bragantino e Fortaleza, respectivamente

Na briga contra a degola, a rodada se encerrou da mesma forma que começou: com tropeços de Bahia, Vasco e Santos. Com isso, a briga para conhecer o último time que vai disputar a Série B 2024 ficou para a 38ª e última rodada, que será realizada na quarta-feira (6).

Diante do já rebaixado América, o Bahia perdeu grande chance para deixar a zona de rebaixmento, mas voltou a decepcionar sua torcida. Em duelo disputado no Independência, em Belo Horizonte, o Tricolor de Aço acabou perdendo por 3x2 e se manteve na 17ª colocação, com 41 pontos.

O Vasco, por sua vez, teve árduo compromisso em Porto Alegre. O Cruzmaltino até tentou segurar o ímpeto gaúcho, mas também foi derrotado, por 1x0, com belo gol de Luisito Suárez. A equipe do Rio de Janeiro é a 16ª colocada, com 42 pontos.

Já em Curitiba, o Santos foi mais um a perder na rodada. O Peixe foi presa fácil para o Furacão, que diante de seu torcedor bateu os paulistas por 3x0. Com o revés, o Santos permaneceu na 15ª posição, com 43 pontos.

A última vaga do rebaixamento será conhecida na última rodada. Na quarta-feira, o Bahia recebe o Atlético-MG, na Fonte Nova, enquanto o Vasco encara o Bragantino, em São Januário, e o Santos medirá forças com o Fortaleza, na Vila Belmiro.

