Baiano Bahia vence Jacuipense e conquista seu 50° título do Campeonato Baiano A vitória veio com gols de Jacaré, Cauly e Everaldo

Quem já garantiu o título estadual neste domingo (02) foi o Bahia, que derrotou o Jacuipense por 3 a 0 na Fonte Nova, em Salvador, para conquistar o Baiano. O título veio porque as equipes ficaram no 1 a 1 na partida de ida disputada no último domingo (26) no Valfredão.

A equipe comandada pelo técnico Renato Paiva garantiu o título de número cinquenta de sua história graças a gols de Vitor Jacaré, Cauly e Everaldo.

O título Estadual serve para aliviar o início de temporada do Bahia. O Tricolor de Aço foi eliminado da Copa do Nordeste ainda na fase de grupos, com uma derrota na campanha por 6 a 0, para o Sport.

O próximo compromisso do Bahia é pela Copa do Brasil. No dia 11 de abril, acontece o jogo de ida contra o Volta Redonda, válido pela terceira fase do torneio.

