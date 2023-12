A- A+

Brasileirão Bahia x Atlético-MG: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão Escalação de Bahia e Atlético-MG para jogo da última rodada do Brasileirão, nesta quarta-feira

Em um confronto importante na luta pelo título do Brasileirão e na briga contra o rebaixamento, o Bahia, primeiro time no Z4, volta a campo nesta quarta-feira e vai enfrentar o Atlético-MG, vice-líder, às 21h30, na Arena Fonte Nova, na Bahia. O jogo Bahia x Atlético-MG, confronto da 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, será transmitido ao vivo na TV fechada pelo Premiere.

O jogo entre Bahia e Atlético-MG é o um confronto que vale para ambas as equipes. O Tricolor de Aço briga para não cair para a segunda divisão e precisa vencer para ter a chance de escapar, enquanto o Galo, vice-líder e que depende de um milagre para ser campeão, luta por uma vaga no G4 do Brasileirão, além de sonhar com o título.

O jogo entre Bahia e Atlético-MG será transmitido pelo Premiere às 21h30 desta quarta-feira (5).

O Bahia é mandante no jogo da 38ª rodada e recebe o Atlético-MG na Arena Fonte Nova, na Bahia, para a partida às 21h30. O jogo do Brasileirão também pode ser acompanhado online pelos assinantes do Premiere ao vivo no Globoplay.

Escalação do Bahia

Provável escalação do Bahia: Marcos Felipe, Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Luciano Juba; Rezende, Acevedo, Yago Felipe e Thaciano; Cauly e Biel. Técnico: Rogério Ceni.

Escalação do Atlético-MG

Provável escalação do Atlético-MG: Everson, Mariano, Igor Rabello, Jemerson, Arana; Otávio, Edenílson, Zaracho, Igor Gomes; Paulinho e Hulk. Técnico: Felipão.

Arbitragem de Bahia x Atlético-MG

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE)

Assistente 2: Thiaggo Americano Labes (SC)

Quatro árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

VAR: Wagner Reway (Fifa-PB)

