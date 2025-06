Bahia x Náutico: confira escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Nordeste

A- A+

Vencer o líder e secar ao menos um dos outros três clubes que estão acima na tabela de classificação. Esse é o cálculo do Náutico para conseguir avançar para as quartas de final da Copa do Nordeste. Quinto colocado, com oito pontos, o Timbu visita o Bahia, neste sábado, na Arena Fonte Nova, pela última rodada do Grupo B.

Uma das novidades no time titular deve ser a presença do atacante Vinícius, recuperado de lesão no joelho, entrando no lugar de Marquinhos. Já Muriel volta ao gol, após cumprir suspensão diante do ABC.

“Por mais que seja outro campeonato, o objetivo é o mesmo e a necessidade é a mesma. Todos os jogos são decisões. Esse será mais do que nunca. Ainda mais depois dos resultados da última rodada. Temos de ganhar, fazer nossa parte, porque não temos controle dos outros resultados”, afirmou o atacante Vinícius.



O Bahia, vale salientar, deve entrar em campo com um time reserva, já que está classificado para o mata-mata. A única indecisão está se o Tricolor continuará no topo da chave ou se ficará mais abaixo.

Jogos

Na vice-liderança, o CSA, com 10 pontos, visita o América-RN, na Arena das Dunas. Em sexto, com sete pontos, os potiguares também possuem chance de classificação para o mata-mata, mas teriam de ganhar dos alagoanos, tirar uma diferença grande no saldo de gols e secar todos que estão acima.

No Adauto Moraes, o Confiança encara a Juazeirense. Os sergipanos estão em terceiro, com 10, enquanto os baianos, em sétimo lugar, com seis, já estão eliminados. Por fim, o Ceará, em quarto lugar, também com 10, duela com o Sampaio Corrêa, lanterna, no Castelão.

Para ficar no G4, o Náutico tem de vencer o Bahia e torcer para CSA, Confiança ou Ceará perderem. Em caso de empate nos duelos do trio, os pernambucanos só avançam se tirarem a diferença no saldo de gols. Os pernambucanos tem -2. Os alagoanos estão com seis, os sergipanos com três e os cearenses com dois.

Tabu

Ao longo de 24 jogos como visitante diante do Bahia, o Náutico nunca venceu o adversário longe do Recife. São sete empates e 17 triunfos dos baianos.

A última partida entre os clubes com mando do Tricolor foi pelas quartas de final do Nordestão do ano passado. Na Arena Fonte Nova, o Timbu perdeu por 3x0.



Enquanto o Grupo B ainda aguarda definição, o Grupo A, por outro lado, já tem os quatro classificados que avançam para as quartas de final. Por ordem decrescente de colocação, os garantidos no mata-mata são Vitória, Sport, Ferroviário e Fortaleza.



Ficha técnica

Bahia

Ronaldo; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Fredi e Iago; Acevedo, Michel Araújo e Rodrigo Nestor; Kayky, Lucho Rodriguez e Tiago. Técnico: Rogério Ceni

Náutico

Muriel; Marcos Ytalo, Índio, Carlinhos e Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Allan; Marquinhos (Vinícius), Kelvin e Hélio Borges. Técnico: Hélio dos Anjos



Local: Arena Fonte Nova (Salvador/BA)

Horário: 17h30

Árbitro: Fabio Augusto Santos Sa Junior (SE). Assistentes: Daniel Vidal Pimentel e Rodrigo Guimaraes Pereira

Transmissão: SBT (TV aberta) e Premiere (Pay-Per-View)

