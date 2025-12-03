A- A+

Campeonato Brasileiro Bahia x Sport: veja onde assistir e prováveis escalações da partida pela Série A Clássico nordestino será disputado às 20h desta quarta-feira (3), em Salvador

Na contagem regressiva pelo término da Série A, o Sport fará sua penúltima aparição nesta edição do campeonato na noite desta quarta-feira (3). Às 20h, o Rubro-negro visita o Bahia, em clássico nordestino, agendado pela 37ª rodada, na Arena Fonte Nova. Os rivais regionais se encontram vivendo situações completamente oposta na tabela de classificação.

Mandante do confronto, o time de Rogério Ceni inicia a rodada na 7ª colocação, com 57 pontos. Garantido pelo menos na Pré-Libertadores, o Tricolor de Aço busca os três pontos para manter viva a chance de iniciar o torneio internacional já na fase de grupos. O Leão, por sua vez, soma 17 pontos e foi rebaixado com cinco rodadas de antecedência. Agora, tenta fechar o Brasileiro com uma pontução superior a do Náutico, em 2013.

Rebaixado na ocasião, o Timbu fechou a competição com 20 pontos. Marca que é a pior de um pernambucano na história dos pontos corridos. Para superar o rival, porém, o Sport terá que somar quatro pontos nas duas rodadas finais. Além do Bahia, o Rubro-negro encara o Grêmio no encerramento da Série A.

Time

Para a partida, o técnico César Lucena contará com o retorno do lateral-esquerdo Kévyson, que cumpriu suspensão pelo acúmulo de amarelos na rodada passada, perante o Santos. O jogador vai iniciar a partida no banco de reservas.

Outro que também deve aparecer na lista de relacionados é o volante Pedro Augusto. Fora de combate há um mês, o cabeça de área se recuperou de uma lesão no quadril direito. Além de passar pelo processo de transição física, o jogador treinou com o elenco nas últimas atividades no CT José de Andrade Médicis. Sua última aparição foi contra o Flamengo, no revés do Sport por 3x0, no Maracanã.

Bahia

Com os olhares voltados para a parte superior da tabela, o Bahia contará com o retorno de Santiago Ramos Mingo para encarar o Leão. Após cumprir suspensão contra o Juventude, o defensor reassume vaga na zaga, no lugar de Gabriel Xavier. A baixa, no entanto, diz respeito a Jean Lucas. O volante tomou o terceiro amarelo no empate em Caxias do Sul. Rodrigo Nestor é o mais cotado para assumir a titularidade.

Ficha técnica

Bahia

Ronaldo; Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Rodrigo Nestor e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Sport

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal (Pedro Augusto) e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Pablo. Técnico: César Lucena.

Local: Arena Fonte Nova (Salvador/BA)

Horário: 20h

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Transmissão: Premiere.

