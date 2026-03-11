A- A+

CESTINHA Bam Adebayo faz 83 pontos, na segunda maior pontuação da história da NBA Jogador do Miami Heat ultrapassa Kobe Bryant e atinge marca, a maior em 64 anos, na vitória de seu time sobre os Washington Wizards

A noite de 10 de março de 2026 entrou para a História da NBA, a liga profissional de basquete dos Estados Unidos.

O pivô Bam Adebayo, de 28 anos e 2,06m, do Miami Heat, registrou 83 pontos, na segunda maior pontuação da liga, abaixo apenas dos 100 pontos marcados por Wilt Chamberlain, dos Philadelphia Warriors (hoje Golden State Warriors), no dia 2 de março de 1962, contra os New York Knicks.

Ou seja, a pontuação de Adebayo é a maior da NBA em 64 anos, acima inclusive da marca de Kobe Bryant, dos Los Angeles Lakers, no dia 22 de janeiro de 2006, contra os Toronto Raptors. Kobe marcou 81 pontos, o que se imaginava inalcançável até esta noite de terça-feira.

Bam Adebayo fez os 83 pontos na vitória fácil do Heat sobre os Washington Wizards por 150 a 129 em Miami -- uma pontuação alta para os padrões da NBA.

Quem é Bam Adebayo?

Nascido em Newark, no estado de Nova Jersey, Bam Adebayo, de 28 anos e 2,06m de altura, cresceu em North Carolina e teve uma infância marcada por dificuldades financeiras. O apelido “Bam” surgiu ainda na infância, quando ele teria derrubado uma mesa de centro durante uma brincadeira — uma referência ao personagem Bam-Bam, do desenho Os Flintstones. O nome pegou e acabou se tornando sua identidade dentro e fora das quadras.

Antes de chegar à NBA, Adebayo se destacou no basquete universitário defendendo a Universidade de Kentucky, uma das potências do esporte universitário nos Estados Unidos. O desempenho chamou atenção dos olheiros da liga, e ele foi selecionado pelo Miami Heat como a 14ª escolha do Draft de 2017.

Desde então, construiu toda a carreira na franquia da Flórida. Conhecido inicialmente pela força física, pela defesa dominante e pela capacidade de proteger o aro, Adebayo evoluiu ao longo dos anos e se tornou também uma peça ofensiva importante do time. Antes da noite histórica desta semana, seu recorde pessoal de pontuação em um jogo era de 41 pontos.

O pivô já foi escolhido três vezes para o All-Star Game da NBA e também construiu carreira relevante pela seleção dos Estados Unidos. Com a equipe americana, conquistou duas medalhas de ouro olímpicas: nos Jogos de Tóquio-2020 e Paris-2024.

No jogo que entrou para a história, Adebayo converteu 20 arremessos de quadra — incluindo sete bolas de três pontos — e 36 lances livres. O pivô ainda estabeleceu dois novos recordes da NBA: o de maior número de lances livres convertidos em uma partida (36) e o de mais lances livres cobrados (43).

Ao final da partida, ainda incrédulo com o que havia acabado de acontecer, o jogador resumiu o feito ao lado de dois dos maiores nomes da história da liga.

"Wilt, eu e Kobe. Isso é maluquice", disse o pivô do Heat.

O recorde foi alcançado diante de uma torcida em êxtase no Kaseya Center, em Miami. À medida que os pontos se acumulavam, os companheiros passaram a procurar Adebayo em praticamente todas as jogadas ofensivas. O técnico Erik Spoelstra decidiu mantê-lo em quadra até o fim da partida, e a marca de Kobe Bryant foi superada no penúltimo minuto, em lances livres.

Em meio à comemoração, Adebayo ainda se emocionou ao abraçar a mãe, Marilyn, que acompanhava a partida, e a namorada, A’ja Wilson, estrela da WNBA.

"Tentei me manter calmo e focado. Não achei que chegaria a 83 pontos. Viver esse momento na nossa casa, com minha família e a torcida, é algo surreal", afirmou.

Agora, o nome de Bam Adebayo passa a figurar ao lado de alguns dos maiores jogadores da história da NBA — em uma noite que dificilmente será esquecida pelos fãs da liga.

