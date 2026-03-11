Qua, 11 de Março

BASQUETE

Bam Adebayo: quem é o pivô do Miami Heat que entrou para a história da NBA com jogo de 83 pontos

Pivô de 28 anos registrou a segunda maior pontuação da história da liga, atrás apenas dos 100 pontos de Wilt Chamberlain

Bam Adebayo marcou 83 pontos em uma única partidaBam Adebayo marcou 83 pontos em uma única partida - Foto: Megan Briggs/Getty Images/AFP

A noite de 10 de março de 2026 já entrou para a história da NBA. O pivô Bam Adebayo, do Miami Heat, marcou 83 pontos na vitória por 150 a 129 sobre o Washington Wizards, em Miami, registrando a segunda maior pontuação de um jogador em uma única partida na liga. O feito só fica atrás dos 100 pontos de Wilt Chamberlain em 1962 e supera a histórica marca de 81 pontos de Kobe Bryant, registrada em 2006.

Mais do que um jogo fora do comum, a atuação colocou ainda mais em evidência a trajetória de um dos jogadores mais completos da liga na última década.

Nascido em Newark, no estado de Nova Jersey, Bam Adebayo, de 28 anos e 2,06m de altura, cresceu em North Carolina e teve uma infância marcada por dificuldades financeiras. O apelido “Bam” surgiu ainda na infância, quando ele teria derrubado uma mesa de centro durante uma brincadeira — uma referência ao personagem Bam-Bam, do desenho Os Flintstones. O nome pegou e acabou se tornando sua identidade dentro e fora das quadras.

Antes de chegar à NBA, Adebayo se destacou no basquete universitário defendendo a Universidade de Kentucky, uma das potências do esporte universitário nos Estados Unidos. O desempenho chamou atenção dos olheiros da liga, e ele foi selecionado pelo Miami Heat como a 14ª escolha do Draft de 2017.

Desde então, construiu toda a carreira na franquia da Flórida. Conhecido inicialmente pela força física, pela defesa dominante e pela capacidade de proteger o aro, Adebayo evoluiu ao longo dos anos e se tornou também uma peça ofensiva importante do time. Antes da noite histórica desta semana, seu recorde pessoal de pontuação em um jogo era de 41 pontos.

O pivô já foi escolhido três vezes para o All-Star Game da NBA e também construiu carreira relevante pela seleção dos Estados Unidos. Com a equipe americana, conquistou duas medalhas de ouro olímpicas: nos Jogos de Tóquio-2020 e Paris-2024.

No jogo que entrou para a história, Adebayo converteu 20 arremessos de quadra — incluindo sete bolas de três pontos — e 36 lances livres. O pivô ainda estabeleceu dois novos recordes da NBA: o de maior número de lances livres convertidos em uma partida (36) e o de mais lances livres cobrados (43).

Ao final da partida, ainda incrédulo com o que havia acabado de acontecer, o jogador resumiu o feito ao lado de dois dos maiores nomes da história da liga.

— Wilt, eu e Kobe. Isso é maluquice — disse o pivô do Heat.

O recorde foi alcançado diante de uma torcida em êxtase no Kaseya Center, em Miami. À medida que os pontos se acumulavam, os companheiros passaram a procurar Adebayo em praticamente todas as jogadas ofensivas. O técnico Erik Spoelstra decidiu mantê-lo em quadra até o fim da partida, e a marca de Kobe Bryant foi superada no penúltimo minuto, em lances livres.

Em meio à comemoração, Adebayo ainda se emocionou ao abraçar a mãe, Marilyn, que acompanhava a partida, e a namorada, A’ja Wilson, estrela da WNBA.

— Tentei me manter calmo e focado. Não achei que chegaria a 83 pontos. Viver esse momento na nossa casa, com minha família e a torcida, é algo surreal — afirmou.

Agora, o nome de Bam Adebayo passa a figurar ao lado de alguns dos maiores jogadores da história da NBA — em uma noite que dificilmente será esquecida pelos fãs da liga.

