BASQUETE Bam Adebayo: quem é o pivô do Miami Heat que entrou para a história da NBA com jogo de 83 pontos Pivô de 28 anos registrou a segunda maior pontuação da história da liga, atrás apenas dos 100 pontos de Wilt Chamberlain

A noite de 10 de março de 2026 já entrou para a história da NBA. O pivô Bam Adebayo, do Miami Heat, marcou 83 pontos na vitória por 150 a 129 sobre o Washington Wizards, em Miami, registrando a segunda maior pontuação de um jogador em uma única partida na liga. O feito só fica atrás dos 100 pontos de Wilt Chamberlain em 1962 e supera a histórica marca de 81 pontos de Kobe Bryant, registrada em 2006.

Mais do que um jogo fora do comum, a atuação colocou ainda mais em evidência a trajetória de um dos jogadores mais completos da liga na última década.

Nascido em Newark, no estado de Nova Jersey, Bam Adebayo, de 28 anos e 2,06m de altura, cresceu em North Carolina e teve uma infância marcada por dificuldades financeiras. O apelido “Bam” surgiu ainda na infância, quando ele teria derrubado uma mesa de centro durante uma brincadeira — uma referência ao personagem Bam-Bam, do desenho Os Flintstones. O nome pegou e acabou se tornando sua identidade dentro e fora das quadras.

Antes de chegar à NBA, Adebayo se destacou no basquete universitário defendendo a Universidade de Kentucky, uma das potências do esporte universitário nos Estados Unidos. O desempenho chamou atenção dos olheiros da liga, e ele foi selecionado pelo Miami Heat como a 14ª escolha do Draft de 2017.

Desde então, construiu toda a carreira na franquia da Flórida. Conhecido inicialmente pela força física, pela defesa dominante e pela capacidade de proteger o aro, Adebayo evoluiu ao longo dos anos e se tornou também uma peça ofensiva importante do time. Antes da noite histórica desta semana, seu recorde pessoal de pontuação em um jogo era de 41 pontos.

O pivô já foi escolhido três vezes para o All-Star Game da NBA e também construiu carreira relevante pela seleção dos Estados Unidos. Com a equipe americana, conquistou duas medalhas de ouro olímpicas: nos Jogos de Tóquio-2020 e Paris-2024.

No jogo que entrou para a história, Adebayo converteu 20 arremessos de quadra — incluindo sete bolas de três pontos — e 36 lances livres. O pivô ainda estabeleceu dois novos recordes da NBA: o de maior número de lances livres convertidos em uma partida (36) e o de mais lances livres cobrados (43).

Ao final da partida, ainda incrédulo com o que havia acabado de acontecer, o jogador resumiu o feito ao lado de dois dos maiores nomes da história da liga.

— Wilt, eu e Kobe. Isso é maluquice — disse o pivô do Heat.

O recorde foi alcançado diante de uma torcida em êxtase no Kaseya Center, em Miami. À medida que os pontos se acumulavam, os companheiros passaram a procurar Adebayo em praticamente todas as jogadas ofensivas. O técnico Erik Spoelstra decidiu mantê-lo em quadra até o fim da partida, e a marca de Kobe Bryant foi superada no penúltimo minuto, em lances livres.

Em meio à comemoração, Adebayo ainda se emocionou ao abraçar a mãe, Marilyn, que acompanhava a partida, e a namorada, A’ja Wilson, estrela da WNBA.

— Tentei me manter calmo e focado. Não achei que chegaria a 83 pontos. Viver esse momento na nossa casa, com minha família e a torcida, é algo surreal — afirmou.

Agora, o nome de Bam Adebayo passa a figurar ao lado de alguns dos maiores jogadores da história da NBA — em uma noite que dificilmente será esquecida pelos fãs da liga.

