Famosos Bambam x Popó tiveram luta-relâmpago? Conheça outros nocautes com tempos recordes Brasileiro está na lista com recorde de luta em dois segundos no MMA; veja

Tente imaginar o que é possível fazer em um segundo: ler uma frase? Beber um pouco de água? No mundo dos esportes, os segundos parecem dilatar quando se trata de recordes. Nas lutas, principalmente, cada instante conta e é capaz de fazer um adversário levar o outro à lona. Nomes como Mike Tyson, Ulysses Diaz, Mike Collins, Jimmy Thunder, Jorge Masvidal e o brasileiro David Ruan que o digam.

Se você achou rápida a luta de 36 segundos entre o tetracampeão mundial Acelino 'Popó' Freitas contra o ex-BBB e fisiculturista Kleber Bambam, ocorrida neste sábado, precisa ver alguns dos verdadeiros recordes da modalidade.

Em 14 de novembro de 2020, o cubano Ulysses Diaz nocauteou seu adversário Donelei Benedetto em apenas três segundos de combate. No entanto, ao contrário do que diz a thumbnail abaixo, não faturou o primeiro lugar na lista dos mais rápidos.

Apesar do feito ter sido realizado em tempo menor ao recorde oficial de quatro segundos que será abordado nesta lista, a luta era sem luvas, então, desclassificou o combate na disputa dos mais rápidos da história.

1,5 segundos

Outra tentativa foi empregada pelo neozelandês James 'Jimmy Thunder' Senio Peau que nocauteou o adversário Crawford Grimsley em 1,5 segundos de luta em março de 1997. O soco foi tão rápido que mal dá para acompanhar na filmagem.

Grimsley aparece desnorteado imediatamente ao sonar do sino que deu início à luta. Esse nocaute não passou a ser o mais rápido devido a contagem aberta pelo juiz, então, com o tempo anterior ao soco somado à contagem, a luta foi encerrada com 13 segundos. Diferente da ocorrida em 1947, que completa teve apenas quatro.





Jimmy Thunder chegou a ser medalhista de ouro dos Jogos da Commonwealth, mas morreu aos 54 anos, em Auckland, em decorrência de um tumor cerebral, em fevereiro de 2020.

Mike Tyson

Considerado um dos boxeadores mais violentos e com mais nocautes da história, nem Mike Tyson foi capaz de superar mais rápido. Apesar disso, os feitos desse gigante não são menos impressionantes.

Sua luta mais breve durou 30 segundos, contra Marvis Frazier, filho do veterano Joe Frazier, em 1986.

Boxe Feminino

Se engana quem pensa que apenas os homens estão no topo no que diz respeito aos nocautes mais rápidos da modalidade. A americana peso-mosca Seniesa Estrada levou apenas sete segundos para derrubar a compatriota Miranda Atkins em julho de 2020, na Califórnia. Veja:

Atualmente, Estrada é considerada uma das maiores lutadoras da história da modalidade.

Com estilo característico e encarada assustadora, Tyson desferiu uma sequências de golpes e derrubou o filho do campeão mundial de Boxe, no que foi sua 25° vitória.

Brasileiro mais rápido no MMA

Com joelhada voadora de dois segundos, em março de 2022, o amazonense David Ruan nocauteou Dhionatha Cacique no Gama Fight Champions 1, disputado em Tefé, no Amazonas.

David se tornou, dessa forma, o brasileiro record de nocaute mais rápido da história do MMA.

'Apagão' no UFC

Já no UFC, o recorde é do peso meio-médio americano Jorge Masvidal que nocauteou o compatriota Ben Askren com uma joelhada voadora em apenas cinco segundos no UFC 239 em 2019.

O recorde oficial de nocaute mais rápido da história do boxe

Em 4 de novembro de 1947, em uma competição regional de boxe amador, o Minneapolis Golden Gloves, Mike Collins nocauteou o adversário Pat Brownson em 4 segundos e foi parar no livro dos recordes como o fim de luta mais rápido da história. O soco de Collins foi tão forte que o juiz nem ao menos quis abrir a contagem.

A principal estratégia de Collins foi, na verdade, o efeito surpresa. Naturalmente canhoto, ele no início da luta adotou a postura corporal tradicional para os atletas que costumam ter mais domínio do lado esquerdo, no entanto, após o soar do sino, Collins rapidamente mudou de posição. O adversário ficou confuso e Collins não esperou ele se familiarizar para acertar o primeiro soco da luta. Com um gancho de esquerda, Brownson foi ao chão. Toda a ação levou 4 segundos.

Devido a época em que ocorreu, não há registros públicos do confronto.

