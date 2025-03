A- A+

Racismo Banana é atirada no banco do Sport em jogo contra Inter pelo Brasileiro Feminino Através de nota, o Sport repudiou o ato e informou que o clube já realizou um Boletim de Ocorrência

Uma cena lamentável marcou o empate entre Internacional e Sport, nesta segunda-feira (31), pela terceira rodada do Brasileirão Feminino. Uma banana foi arremessada por um torcedor colorado em direção ao banco de reservas rubro-negro, no Sesc Campestre, em Porto Alegre.

A cena foi mostrada pelas câmeras da TV Brasil, que transmitiu o confronto. Após muita reclamação do banco do Sport, a quarta árbitra Andressa Hartmann foi ao local e recolheu o pedaço da fruta.

Em nota, o Sport repudiu o ato e informou que "imediatamente após o lamentável episódio, o diretor de futebol feminino do Clube, Alessandro Rodrigues, dirigiu-se a delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência e aguarda os desdobramentos do caso, incluindo a responsabilização do envolvido".

Ainda de acordo com o clube, será prestado "total apoio às jogadoras e à comissão técnica que foram alvo desse ato racista e reafirma seu compromisso inabalável na luta contra qualquer forma de discriminação".

O Internacional e a Confederação Brasileirade Futebol (CBF) ainda não se pronunciaram sobre o episódio.

Confira a nota do Sport:

O Sport Club do Recife vem a público repudiar, veementemente, a atitude covarde e racista de um torcedor do Sport Club Internacional, que arremessou uma banana em direção ao banco de reservas rubro-negro durante a partida do Campeonato Brasileiro Feminino, nesta segunda-feira… pic.twitter.com/sVqPnxf0ab — Sport Club do Recife (@sportrecife) March 31, 2025

