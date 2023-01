Baraka se coloca à disposição para estrear pelo Santa Cruz

A- A+

Um dos jogadores mais experientes do elenco do Santa Cruz, o volante Baraka, de 36 anos, ainda não estreou pelo clube, mas já se colocou à disposição para entrar em campo na quinta (12), contra o Afogados, no Arruda, pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano. De acordo com o atleta, mesmo tendo chegado depois de outros reforços, ele está apto fisicamente para vestir a camisa coral.

“Estou à disposição do treinador. Sei que o tempo é curto. Tenho que acelerar o processo porque não peguei a pré-temporada. Mas eu não estava parado. Fora de campo, levo a sério minha carreira. Trato meu corpo como empresa. Tanto que fiz os testes de força, resistência e cheguei igual ao elenco. Já joguei em várias funções no meio, até de zagueiro. O importante é ajudar o Santa”, afirmou.

O jogador também detalhou o que fez optar pelo Santa Cruz em 2023, após vestir as camisas de outros clubes do nordeste, como Ceará e Vitória.

“Já vim jogar aqui contra e sei da grandeza do Santa Cruz. Um time de massa. Tive uma pausa no segundo semestre de 2022 na minha carreira. Tive mercado para ir (jogar em outros clubes), mas optei por recomeçar. A situação do Santa me chamou atenção e mostrei o interesse desde o primeiro momento. Será um desafio gostoso. Já senti que o grupo é jovem, mas com atletas experientes e que estão focados nos objetivos”, declarou.

