vôlei de praia Bárbara e Carol são campeãs do Elite 16 de vôlei de praia e se aproximam da vaga olímpica Elas derrotaram na decisão as canadenses Melissa Humana-Paredes e Brandie Wilkerson, que foram algozes de Duda e Ana Patrícia

As brasileiras Bárbara Seixas e Carol Solberg deram um show neste sábado e foram campeãs do Elite 16 de Doha de vôlei de praia. Elas derrotaram na decisão as canadenses Melissa Humana-Paredes e Brandie Wilkerson, que foram algozes de Duda e Ana Patrícia, por duplo 21/18. Na semifinal, deixaram para trás as campeãs mundiais, as americanas Kelly Cheng e Sara Hughes por 2 sets a 1, parciais de 21/11, 17/21 e 15/12.

Com a vitória, elas ficam próximas de garantir a segunda vaga olímpica para o Brasil, já que Duda e Ana Patrícia já carimbaram a classificação para Paris-2024. Elas protagonizam uma briga interna com Tainá e Victória, que ficaram para trás na disputa.

"Estou muito feliz. Obrigada por todos que vieram aqui, a energia foi ótima. Eu e a Carol estamos treinando forte e buscando jogar o melhor vôlei possível. É muito importante para nós ter todo esse apoio. Então, um beijo para vocês todos. Quero aproveitar também para agradecer a Carol. Temos uma ótima energia juntas", afirmou Bárbara logo após a conquista.

"A Bárbara é incrível, é um prazer jogar com ela. Nossa química é especial. Jogamos vôlei porque amamos sentir essa energia. É muito valioso tudo que estamos passando", completou Carol.

O duelo da decisão começou apertado, disputado ponto a ponto. O Brasil só conseguiu abrir dois de vantagem no fim, quando Bárbara Seixas fez seu décimo ponto de saque na competição e fez 15 a 13. Em vantagem, a dupla brasileira administrou o resultado e conseguiu fechar por 21 a 18.

No segundo set, a dupla brasileira não começou bem, chegou a estar perdendo por 4 a 2, mas buscaram o empate sem saque de Carol e não deixaram mais a primeira conquista no Circuito Mundial escapar. Elas abriram cinco pontos e puderam perder três match points antes de confirmarem a conquista.

