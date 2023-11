A- A+

campeonato brasileiro Barbeiro posta vídeo de Endrick comemorando gol de empate do Bragantino contra o Botafogo Atacante do Palmeiras, de 17 anos, vibra com gol de Thiago Borbas, que deu a liderança para o alviverde

Após fazer o seu papel e vencer o Internacional no último sábado (11), restou ao Palmeiras passar o domingo (12) secando os concorrentes ao título para permanecer na liderança do Campeonato Brasileiro. E isso o atacante Endrick fez muito bem. Em um vídeo publicado por seu barbeiro, o jovem de 17 anos apareceu comemorando o gol de empate do Bragantino sobre o Botafogo, aos 50 minutos do segundo tempo.

Endrick cortando o cabelo e comemorando o segundo gol de Thiago Borbas, do Bragantino, que garantiu o empate contra o Botafogo.



️: Instagram / Elthauanpic.twitter.com/6ILOiwrSjy — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) November 13, 2023

O resultado, além de evitar que qualquer uma das equipes somasse os três pontos, fez com que o Palmeiras seguisse na ponta da tabela — o Botafogo estava retomando o primeiro lugar com a vitória parcial, mas caiu para segundo após o gol de empate de Thiago Borbas. Sabendo disso, Endrick vibrou bastante quando o Bragantino fez o segundo gol da partida.

Com os resultados da rodada, agora a equipe de Abel Ferreira tem 45,5% de chance de título, segundo a Bola de Cristal do Brasileirão, enquanto o vice-líder Botafogo, que ainda possui um jogo a mais para disputar, tem apenas 28%.

