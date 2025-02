A- A+

FUTEBOL Barboza critica direção do Botafogo após revés na Argentina: 'Difícil que as coisas deem certo' Sem treinador há mais de 46 dias, o clube continua atrás de um nome

Envolvido diretamente nos dois gols sofridos pelo Botafogo na derrota de 2 a 0 para o Racing, nesta quinta-feira, pelo jogo de ida das finais da Recopa Sul-Americana, o zagueiro Barboza criticou o planejamento da diretoria do clube carioca. A falta de um substituto para o técnico Artur Jorge, segundo o zagueiro, vem atrapalhando o elenco.

"Mudou muito. Na verdade, não temos treinador desde o ano passado", afirmou. Sem conseguir um novo nome, a diretoria trouxe Claudio Caçapa, que esteve à beira do campo na Argentina, para ser um auxiliar permanente. Na entrevista do defensor, o interino foi isentado de culpa pelo mau resultado.



"Ele (Caçapa)só teve três treinos com a gente. É um técnico interino, não sabemos se vai ficar o ano todo. Os jogadores também mudaram. Saíram 16 atletas e os reforços chegaram aos poucos. Alguns precisam de tempo para se adaptar. Acho que o tempo é curto e isso atrapalha. É difícil que as coisas deem certo desse jeito", afirmou o jogador em entrevista à ESPN Argentina.

Sem treinador há mais de 46 dias, o clube continua atrás de um nome. O português Vasco Matos, que tinha tudo acertado, decidiu rever os planos e optou por permanecer no Santa Clara, de Portugal, aumentando o drama da diretoria alvinegra.

Barboza também criticou a arbitragem do jogo contra o Racing. Autor do pênalti que originou o primeiro gol dos anfitriões, ele se defendeu dizendo que "não dá para jogar com os braços colados". "No pênalti, eu estava com o braço junto ao corpo e tentei ganhar a bola. Eu ganho o lance e o jogador do Racing atinge o meu cotovelo. Tem que ter um critério", reclamou.

Com o revés, Botafogo necessita de uma vitória por três gols de vantagem para ficar com o título no tempo normal. Apesar do cenário desfavorável, ele disse acreditar em uma reviravolta. "Somos um time e acredito na força do nosso trabalho".

No domingo, o time carioca tem outro desafio. Precisa vencer o Vasco em São Januário para tentar garantir uma vaga nas semifinais do Campeonato Carioca. Na classificação atual, o time botafoguense soma 13 pontos e ocupa a sexta colocação.



