Barça x Benfica, Liverpool x PSG e mais; veja onde assistir aos jogos da Champions desta terça (11)

A Liga dos Campeões da Europa conhece, nesta terça-feira (11), os primeiros classificados às quartas de final da competição. O primeiro sairá do confronto entre Barcelona x Benfica, que se enfrentam às 17h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico, na Espanha.

Mais tarde, às 17h (horário de Brasília), é a vez de Liverpool x PSG duelarem em Anfield Road, na Inglaterra, em um duelo totalmente aberto. No mesmo horário, Bayer Leverkusen x Bayern de Munique e Inter de Milão x Feyenoord também definem quem avança de fase e continuará sonhando com a 'orelhuda'.

Barça x Benfica

Após vencer o primeiro jogo na casa do Benfica por 1 a 0, com gol do brasileiro Raphinha, o Barcelona chega para a partida de volta com a vantagem de poder se classificar apenas com um empate.

Os Culés, no entanto, devem ir com força máxima para ampliar o placar agregado e garantir uma classificação tranquila à próxima fase. Em grande fase e considerado um dos melhores do mundo no momento, Raphinha é a principal esperança de gols e assistências para os espanhóis. Até o momento, o atacante já soma nove tentos e cinco passes para gols na competição europeia.





Do lado do Benfica, a missão é um pouco mais difícil. As Águias terão de vencer o Barça por pelo menos dois gols de diferença para avançar às quartas de final. Vitória de um gol leva a partida para a prorrogação.

A principal esperança para reverter a desvantagem é o grego Vangelis Pavlidis. Artilheiro do time na temporada, o atacante já soma sete gols na Champions, incluindo um hat-trick em cima do Barcelona, na primeira fase da competição.

Onde assistir: TNT Sports (TV fechada) e MAX (Streaming).

Liverpool x PSG

Em Anfield Road, o cenário é semelhante ao jogo do Barça. O Liverpool também venceu o PSG fora de casa por 1 a 0 e depende apenas de um empate para avançar de fase.

Os Reds, no entanto, devem tentar dar mais tranquilidade ao torcedor neste jogo. No primeiro duelo, a equipe foi bombardeada com incríveis 27 finalizações. O grande destaque do confronto foi o goleiro Alisson, que fechou o gol e ajudou os ingleses a não serem vazados.





Por outro lado, o PSG deve tentar repetir o volume de jogo na primeira partida, porém com uma pontaria mais calibrada. Artilheiro do time na Champions com seis gols e principal destaque da equipe na temporada, Dembelé é a principal esperança dos franceses para mudar os rumos do duelo.



Onde assistir: SBT (TV aberta), TNT Sports (TV fechada) e MAX (Streaming).

Outros jogos

Bayer Leverkusen x Bayern de Munique - MAX (Streaming)

Inter de Milão x Feyenoord - Space (TV fechada) e Max (Streaming)



