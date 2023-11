Barcelona e Atlético de Madrid fazem duelo direto para entrar na briga pelo título espanhol

A- A+

Um passo atrás dos líderes Real Madrid e Girona (35 pontos cada), Barcelona (4º) e Atlético de Madrid (3º), ambos com 31 pontos, se enfrentam no próximo domingo (3), no estádio Olímpico Lluís Companys, em duelo direto para entrar na briga pelo título do Campeonato Espanhol.

Barça e Atlético chegam a esta 15ª rodada (os 'colchoneros' com um jogo a menos, contra o Sevilla, previsto para 23 de dezembro) depois de selarem classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões, que ambos não conseguiram na temporada passada.

O jogo também marcará um duelo particular entre o francês Antoine Griezmann e o português João Félix.

Griezmann, após discreta passagem pelo Camp Nou (2019-2021), vive o melhor momento de sua carreira e se tornou líder do Atlético, estando a apenas três gols de igualar Luis Aragonés como maior artilheiro da história do clube.

João Felix, por sua vez, fez o caminho inverso na última janela de transferências, de Madri a Barcelona, com o mesmo objetivo de Griezmann: relançar sua carreira.

Sem o protagonismo esperado no time de Diego Simeone, apesar de ter sido a contratação mais cara da história do Atlético (120 milhões de euros, R$ 645 milhões na cotação atual), o meia-atacante português vem fazendo bons jogos pelo Barça, com quatro gols marcados na temporada (um em LaLiga e três na Champions.

Na véspera do duelo entre Barcelona e Atlético de Madrid, o Girona, equipe revelação do campeonato, que perdeu a liderança com o empate em 1 a 1 com o Athletic Bilbao na última rodada, recebe o Valencia.

Também no sábado, o Real Madrid do "iluminado" Jude Bellingham (11 gols) enfrenta o vice-lanterna Granada no Santiago Bernabéu.

Jogos da 15ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília):

Sexta-feira:

(17h00) Las Palmas - Getafe

Sábado:

(10h00) Girona - Valencia

(12h15) Athletic Bilbao - Rayo Vallecano

(14h30) Real Madrid - Granada

(17h00) Osasuna - Real Sociedad

Domingo:

(10h00) Mallorca - Alavés

(12h15) Almería - Betis

(14h30) Sevilla - Villarreal

(17h00) Barcelona - Atlético de Madrid

Segunda-feira:

(17h00) Celta Vigo - Cádiz

