Barça e Inter de Milão empatam em jogão na ida das semifinais da Champions

O Barcelona e o Inter de Milão empataram em 3 a 3 no jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões nesta quarta-feira Olímpico (30), no Estádio Lluís Companys, na Catalunha, deixando tudo em aberto para a partida de volta, na próxima terça-feira, na Itália.

Marcus Thuram, logo aos 30 segundos de jogo, e Denzel Dumfries (aos 21) colocaram o Inter em vantagem nas duas primeiras tentativas, mas o Barça conseguiu empatar graças a Lamine Yamal (24') e Ferran Torres (38').

No segundo tempo, cada equipe marcou um gol em lances de escanteio: primeiro, Dumfries colocou o Inter novamente na frente (64'), mas momentos depois, o Barça empatou com um gol contra o goleiro Yann Sommer, que tentou defender uma bomba de Raphinha (65').

O time catalão levou um susto quando Henrikh Mkhitaryan balançou a rede novante para o Inter, mas o gol foi anulado por impedimento (75').

Lautaro e Koundé se lesionaram

Também houve empate nas lesões: aos 42 minutos o Barça precisou substituir o zagueiro Jules Koundé, o jogador que garantiu o título da Copa do Rei no sábado com um gol na prorrogação contra o Real Madrid, e o atacante da Inter, o argentino Lautaro Martínez, foi substituído no intervalo com uma lesão na coxa esquerda.

Sua condição física é agora uma das maiores dúvidas antes do jogo de volta desta disputa acirrada, que acontecerá na próxima terça-feira, em Milão.

O Inter entrará em campo com um resultado promissório, quebrando uma sequência de três derrotas (duas na Série A e uma na Copa da Itália, incluindo a eliminação contra o Milan).

No entanto, o tempo desperdiçou as vantagens e deixou vivo um Barça que em nenhum momento desistiu e sonha em chegar à final de Munique no dia 31 de maio, uma década após o seu título último europeu, em 2015, em Berlim.

Yamal comemora seu 'centenário'

Grande parte da responsabilidade pela ocorrência oportuna do Barça foi de Lamine Yamal, que causou um susto ao intervalo seu aquecimento, mas provou estar em perfeitas condições em sua 100ª partida oficial com a camisa da equipe catalã.

Aos 24 minutos, ele marcou um gol espetacular, ganhando a bola fora da área, avançando para dentro e, em meio a vários marcadores, mandou um chute cruzado que chegou a bater na trave antes de entrar.

Ele se tornou assim o jogador mais jovem (17 anos e 291 dias) a marcar um gol em uma semifinal da Liga dos Campeões, superando Kylian Mbappé, que balançou a rede em 2017, aos 18 anos e 140 dias.

Logo depois, ele acertou um tiro no travessão e continuou impulsionando o ataque de sua equipe, que então levou perigo com um chute de fora da área de Dani Olmo (36'), defendido por Sommer, que nada poderia fazer pouco depois diante de Ferran Torres (38'), que empurrou na cara do gol após uma assistência de cabeça de Raphinha.

Gols em escanteios

O Barça respondeu assim da melhor maneira ao seu mau início de jogo: Thuram havia marcado um golaço com apenas 30 segundos, aproveitando um passe de Denzel Dumfries.

O mesmo Dumfries ampliou aos 21 minutos com um voleio após Francesco Acerbi desviar de cabeça após um escanteio.

Depois de um primeiro tempo alucinante, a segunda etapa foi mais tranquila. As torcedoras só voltaram a comemorar quando fizeram dois gols em dois minutos, ambos em escanteios.

Dumfries fez 3 a 2 para o Inter aos 64 minutos e, um minuto depois, após um escanteio curto, Raphinha chutou forte da entrada da área. A bola bateu no travessão e nas costas do goleiro Sommer, que voou para tentar fazer a defesa.

O placar não mudaria mais, apesar do gol anulado de Mkhitaryan (75') e de uma nova bola de Yamal no travessão (87'), nesta primeira 'rodada' espetacular que o artilheiro do Barça, o lesionado Robert Lewandowski, teve que acompanhar das tribunas.

