Barça e United empatam na ida e vaga nas oitavas da Liga Europa será decidida em Manchester

A- A+

Barcelona e Manchester United empataram em 2x2 no jogo de ida do play-off de acesso às oitavas de final da Liga Europa, nesta quinta-feira, deixando tudo em aberto para a partida de volta dentro de uma semana em Old Trafford.

O lateral-esquerdo Marcos Alonso colocou o Barcelona na frente no início do segundo tempo (50), mas o atacante Marcus Rashford empatou logo depois com um chute colocado (52). O zagueiro Jules Koundé (59) fez contra e deixou o United em vantagem mas o atacante brasileiro Raphinha marcou o gol de empate (76) no estádio Camp Nou.

"Foi uma partida de alto nível entre dois bons times, bom de assistir. Estou muito feliz com nosso desempenho contra uma grande equipe", disse o técnico do United, Erik Ten Hag, após o jogo. A pior notícia para o Barça foi a lesão do jovem meia Pedri, que teve de ser substituído por Sergi Roberto (41) após sentir um desconforto na coxa direita.

O jogo acelerou no segundo tempo quando Rashford despertou após os primeiros 45 minutos em que Barça e United alternaram momentos de domínio. "Competimos contra um adversário de nível espetacular, um dos melhores da Europa", disse o técnico Xavi Hernández em entrevista coletiva após a partida.

O Barcelona assustou antes dos 15 minutos com um chute de Robert Lewandowski que foi defendido por David de Gea (9). Impulsionado por Gavi e Pedri, até sua lesão, o Barça conseguiu fechar o United em seu campo, mas o time inglês acabou levando perigo com rápidos contra-ataques.

Após meia hora, o goleiro Marc André Ter Stegen venceu um duelo no mano a mano com Wout Weghorst (28) antes de fazer outra defesa importante em um chute cruzado de Rashford (34), apagado no primeiro tempo.

- Gols no segundo tempo -

As duas equipes entraram com mais intensidade após o intervalo, mas o Barça achou o primeiro gol com a cabeçada de Marcos Alonso após uma cobrança de escanteio (50). O jogador espanhol comemorou apontando para o céu em memória do pai, falecido há apenas uma semana.

Mas, o Barça e seus torcedores não tiveram muito tempo para festejar porque apenas dois minutos depois, Rashford recebeu um passe longo para fazer 1 a 1 (52). O atacante do United mandou a bola bem colocada, rente à trave, surpreendendo Ter Stegen. O gol animou o time inglês que começou a levar perigo com transições rápidas.

Raphinha poderia ter colocado o Barça na frente com um disparo de longe que obrigou De Gea (55) a se esticar, mas pouco depois o assédio do Manchester United terminou com mais uma penetração pela ponta de Rashford que mandou a bola na área onde Koundé acabou empurrando para o fundo da rede de sua própria meta (59).

Atrás no placar, o Barcelona pareceu perdido em alguns momentos mas se recuperou quando Raphinha disparou um chute de longe que entrou com colaboração de Lewandowski, que deslocou a defesa (76).

Após o empate o jogo ficou 'lá e cá' com o Barça criando as melhores chances. Raphinha quase fez 3x2 com uma cabeçada mas De Gea defendeu em grande estilo (80). Depois foi a vez de outro brasileiro, o volante Casemiro do United quase marcar outro gol contra ao tentar desviar a bola. Mas, para seu alívio, a bola bateu na trave do próprio gol (85).

O Barça manteve a pressão até o final, mas agora terá de buscar a vaga nas oitavas de final da Liga Europa na Inglaterra. "Podemos vencer. Vamos para Old Trafford lutar e ver o que acontece. É um adversário muito forte, mas hoje estou orgulhoso do time e do empate", alertou Xavi. Em outro jogo do dia o Sevilla venceu o PSV Eindhoven em casa, por 3 a 0, conseguindo assim uma vantagem importante para a partida de volta, na Holanda, na próxima semana.

O marroquino Youssef En-Nesyri colocou o Sevilla na frente nos acréscimos do primeiro tempo (45+2), Lucas Ocampos aumentou com um disparo da meia-lua (50) e Nemanja Gudelj fechou o placar cinco minutos depois (55).

- Juve e Ajax em apuros -

Outro dos favoritos, a Juventus, empatou em casa com o francês Nantes (1-1), e terá de melhorar seu futebol na partida de volta se quiser continuar na competição. O Ajax não passou do empate em casa diante do Union Berlin (0-0), que mostrou porque atualmente é o vice-líder da Bundesliga.

Já o Monaco venceu o Bayern Leverkusen do técnico Xavi Alonso por 3x2 na Alemanha, nos acréscimos. O francês Rennes se complicou ao perder por 2 a 1 para o Shakhtar Donetsk.

Dmytro Kryskiv (11) e Artem Bondarenko (45+1, de pênalti) colocaram o Shakhtar em vantagem no primeiro tempo, e na segunda etapa o atacante camaronês Karl Toko Ekambi diminuiu (59), aumentando as esperanças de sua equipe para a partida de volta na França. O jogo foi transferido para a capital polonesa por causa da guerra na Ucrânia. E o Salzburg venceu a Roma por 1 a 0 com gol do meia argentino Nicolás Capaldo.

Veja também

Futebol Apresentado, Jael prega cautela sobre estreia e assume missão de apoiar mais jovens