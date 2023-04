Barça elimina Chelsea e vai à final da Liga dos Campeões feminina

A- A+

O Barcelona se classificou para a final da Liga dos Campeões feminina ao empatar em 1x1 em casa com o Chelsea, nesta quinta-feira (27), em jogo de volta das semifinais, fazendo valer assim a vitória por 1x0 na partida de ida, em Londres.

Com o placar agregado de 2x1, a equipe catalã assegurou a vaga na decisão que será no dia 3 de junho, em Eindhoven (Holanda), no estádio do PSV. O adversário será conhecido na segunda-feira (1), quando Arsenal e Wolfsburg se enfrentam na capital britânica, após o empate em 2x2 no jogo de ida, na Alemanha.

O placar demorou uma hora para mexer no jogo desta quinta em Barcelona, onde 72 mil espectadores assistiram ao duelo das arquibancadas. Foi no minuto 64, quando Aitana Bonmatí conduziu a bola e deu uma assistência para a norueguesa Carolina Graham Hansen, que sozinha, não desperdiçou.

A jogadora nórdica já havia marcado o único gol nda partida de ida em Stamford Bridge.

O Chelsea sentiu o duro golpe, mas logo depois empatou e voltou a ficar a um gol de igualar o confronto no placar agregado.

O gol de 1x1 foi marcado por outra norueguesa, Guro Reiten (67'), que aproveitou uma bola rebatida por Sandra Paños após um chute de Sam Kerr.

A equipe inglesa não conseguiu marcar o segundo gol para forçar a prorrogação, apesar de ter lutado até o último momento.

O Chelsea é precisamente o único time inglês que já conseguiu chegar a uma final feminina da Liga dos Campeões. Foi em 2021, quando foi goleado pelo próprio Barcelona (4x0), em Gotemburgo, na Suécia.

Esse título foi o único conquistado pelo Barça e por uma equipe espanhola nesta competição.

O Barcelona, que nos últimos anos se consolidou como um dos melhores do continente, jogará em junho sua quarta final nas últimas cinco temporadas. Além do título de 2021, perdeu duas finais, as de 2019 e 2022, ambas contra o francês Lyon.

