Campeonato Espanhol Barça vence Atlético de Madrid com gol de João Félix e é 3º no Espanhol Com 34 pontos, os culés estão a quatro da dupla que lidera o campeonato, Real Madrid e Girona

O Barcelona venceu neste domingo (3) o Atlético de Madrid por 1 a 0 no Estádio Olímpico Lluís Companys, resultado que deixa os 'culés' na terceira posição, com três pontos a mais que os 'colchoneros' pela 15ª rodada do campeonato espanhol.

O atacante português João Félix, que marcou no jogo da Liga dos Campeões no meio da semana contra o Porto (2-1), balançou a rede aos 28 minutos, encobrindo o goleiro esloveno Jan Oblak após um bom passe do brasileiro Rapinha.

O português foi alvo de algumas farpas verbais de antigos companheiros do Atlético e o seu treinador Xavi Hernández o aconselhou a usar essas críticas como fonte de motivação. Dito e feito.

- Ovacionado pelos culés -

Félix fechou a sua grande semana com uma nova grande exibição pelo lado esquerdo do Barça. Os 35 mil espectadores que enfrentaram o frio na capital catalã aplaudiram o português quando foi substituído no segundo tempo.

Com 34 pontos, os comandados de Xavi Hernández estão a quatro da dupla que lidera o campeonato, Real Madrid e Girona, enquanto os comandados de Diego Simeone continuam na zona da Champions, mas começam a sentir a proximidade do Athletic Bilbao (5º) que venceu o Rayo Vallecano por 4 a 0 no sábado.

Desde a derrota no 'El Clásico' contra o Real Madrid, no final de outubro, o Barça engatou a quinta marcha e chega à reta final do ano cheio de confiança e com a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões garantida.

Já no primeiro minuto de jogo Raphinha se livrou da marcação de vários zagueiros do time colchonero antes de chutar cruzado demais. O Barça era avassalador nesse início de jogo, e uma boa triangulação entre João Félix e Lewandowski foi frustrada por Mario Hermoso que interceptou o chute do atacante polonês.

Depois veio um chute de 'Lewy' que foi para fora, e uma tentativa de Félix à qual Oblak respondeu, depois de a estrela de 24 anos ter colocado o Barça na frente.

Contratado por 126 milhões de euros (cerca de R$ 675 milhões) em 2019, Félix nunca pareceu se adaptar ao jogo do Atlético ou de Simeone.

No segundo tempo, uma cobrança de falta direta executada com maestria pelo holandês Memphis Depay esbarrou em uma boa defesa do goleiro Iñaki Peña, titular devido à ausência de Ter-Stegen por lesão.

- Um domingo quase sem gols -

A jornada de domingo do campeonato espanhol não foi muito proveitosa em termos de gols. A igualdade e a ausência de movimentação no placar foram a tônica nos três primeiros jogos do dia.

O Sevilla (15º) de Diego Alonso obteve um novo empate (0-0) contra o Villarreal (12º) que não conhece derrota desde a chegada do seu novo treinador, Marcelino.

O mesmo resultado foi alcançado pela outra equipe da capital andaluza, o Betis (7º) comandado pelo chileno Manuel Pellegrini, que não conseguiu vencer o último colocado Almería, que acumula quatro empates e onze derrotas em 14 rodadas.

Houve também distribuição de pontos entre Alavés (13º) e Mallorca (16º), duas equipes que tentavam abrir distância em relação à zona de rebaixamento, aberta pelo Celta de Vigo (18º), que joga em casa contra o Cádiz (17º), nesta segunda-feira, na última partida da 14ª rodada.

