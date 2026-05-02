Barça vence e fica mais perto do título; Villarreal goleia Levante e garante vaga na Champions
O Barcelona deu mais um passo rumo ao título da LaLiga neste fim de semana, ao derrotar o Osasuna por 2 a 1 pela 34ª rodada do campeonato espanhol, na qual o Villarreal garantiu sua vaga na Liga dos Campeões após golear o Levante por 5 a 1.
Após este triunfo com gols de Robert Lewandowski (81') e Ferran Torres (86') o time catalão tem a possibilidade de conquistar o bicampeonato espanhol neste domingo, desde que o Real Madrid não vença o Espanyol fora de casa.
Líder isolado, o Barça tem agora 14 pontos de vantagem sobre os 'merengues' restando apenas quatro rodadas e um máximo de doze pontos em disputa ao final da rodada atual.
Qualquer resultado que não seja uma vitória no domingo deixaria o Real Madrid sem chances de reverter a desvantagem.
O Barcelona entrou em campo contra o Osasuna determinado a conquistar os três pontos, pressionando o adversário e buscando tomar a iniciativa na partida.
O plano de jogo do Osasuna era igualmente claro: se manter bem organizado na defesa para surpreender a pressão alta do Barça com transições rápidas.
O time navarro teve as duas melhores chances da primeira etapa, primeiro quando Ante Budimir acertou a trave (36') e depois quando testou os reflexos de Joan García (38').
O Barça subiu de nível após o intervalo, mas teve que esperar até que Robert Lewandowski cabeceasse à queima-roupa para abrir o placar (81').
Apenas cinco minutos depois, Ferran superou Sergio Herrera em um lance de um contra um (86') para fazer 2 a 0.
A partida se transformou em um duelo acirrado, com Raúl García marcando de cabeça (88') para diminuir a diferença e dar um toque de suspense aos minutos finais do jogo.
O Osasuna, determinado a lutar por uma vaga em competições europeias, pressionou o gol do Barça, obrigando a equipe da casa a se esforçar para afastar o perigo mas, no fim, conseguiu segurar o resultado e garantir uma vitória importantíssima.
Villarreal se garante na Champions
O Villarreal goleou o Levante por 5 a 1 se consolidando na terceira colocação e garantindo sua vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, enquanto o Atlético de Madrid venceu o Valencia por 2 a 0 em Mestalla.
O 'Submarino Amarelo' tem agora 18 pontos de vantagem sobre o quinto colocado, o Betis, com apenas doze pontos restantes em disputa após o término desta rodada.
Assim, o Villarreal garante uma vaga entre os quatro primeiros colocados nesta temporada, assegurando, consequentemente, sua participação na principal competição de clubes da Europa.
Georges Mikautadze marcou duas vezes (38' e 68') para o Villarreal, que completou o placar com gols de Alberto Moleiro (62'), Tajon Buchanan (87') e Pepe (90').
Carlos Espí descontou para o Levante (51'), que permanece na zona de rebaixamento, três pontos atrás da zona de permanência na elite do futebol espanhol.
"Parabéns a cada um dos jogadores. Vamos continuar aproveitando este momento", disse o técnico Marcelino, que deve deixar o Villarreal ao final da temporada, segundo a imprensa espanhola.
"Vamos continuar competindo, pois queremos terminar em terceiro lugar", acrescentou o treinador.
Atleti derrota Valencia
Horas depois, o Atlético de Madrid venceu o Valencia por 2 a 0, com sua atenção já voltada para o jogo de volta da semifinal da Champions League contra o Arsenal, na terça-feira, em Londres.
Os gols de Iker Luque (73') e Miguel Cubo (81') garantiram a vitória para uma equipe do Atlético repleta de jogadores revelados na base, na milésima partida de Diego Simeone como técnico do clube 'rojiblanco'.
Confortavelmente instalado na quarta colocação da tabela, com 11 pontos de vantagem sobre o Betis (5º), o Atleti levou pouco mais de um quarto de hora para assumir o controle da partida.
Os 'colchoneros' rapidamente superaram a pressão inicial do Valencia, impulsionados por Nahuel Molina, que acertou a trave com um chute aos 17 minutos.
Largi Ramazani respondeu com outro chute na trave a favor do Valencia, aos 39 minutos. Mas após o intervalo o Atlético se manteve firme no controle do jogo.
Luque abriu o placar com um chute rasteiro, rente à trave (73'), e, já na reta final, Antoine Griezmann deu a assistência para Cubo ampliar para 2 a 0 (83'), selando a vitória.
O Athletic Bilbao, outro clube tradicional, derrotou o Alavés por 4 a 2 e, com 44 pontos, afastou definitivamente o fantasma de uma inédita queda para a segunda divisão.
O Alavés, por sua vez, permanece apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento, atualmente ocupada pelo Sevilla.
Gols de Robert Navarro (45'), Oihan Sancet (73') e Nico Williams (82' e 86') garantiram a vitória para os 'Leones' contra o Alavés, que havia ficado em vantagem duas vezes, com gols de Antonio Blanco (7') e Nahuel Tenaglia (67').
Jogos da 34ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília)
Sexta-feira, 1º de maio
Girona - Mallorca 0 - 1
Sábado, 2 de maio
Villarreal - Levante 5 - 1
Valencia - Atlético de Madrid 0 - 2
Alavés - Athletic Bilbao 2 - 4
Osasuna - Barcelona 1 - 2
Domingo, 3 de maio
(09h00) Celta Vigo - Elche
(11h15) Getafe - Rayo Vallecano
(13h30) Betis - Real Oviedo
(16h00) Espanyol - Real Madrid
Segunda-feira, 4 de maio
(16h00) Sevilla - Real Sociedad
Classificação: Pts J V E D GP GC SG
1. Barcelona 88 34 29 1 4 89 31 58
2. Real Madrid 74 33 23 5 5 68 31 37
3. Villarreal 68 34 21 5 8 64 39 25
4. Atlético de Madrid 63 34 19 6 9 58 37 21
5. Betis 50 33 12 14 7 49 41 8
6. Celta Vigo 44 33 11 11 11 45 43 2
7. Getafe 44 33 13 5 15 28 34 -6
8. Athletic Bilbao 44 34 13 5 16 40 50 -10
9. Real Sociedad 43 33 11 10 12 52 52 0
10. Osasuna 42 34 11 9 14 40 42 -2
11. Rayo Vallecano 39 33 9 12 12 33 41 -8
12. Espanyol 39 33 10 9 14 37 49 -12
13. Valencia 39 34 10 9 15 37 50 -13
14. Elche 38 33 9 11 13 44 50 -6
15. Mallorca 38 34 10 8 16 42 51 -9
16. Girona 38 34 9 11 14 36 51 -15
17. Alavés 36 34 9 9 16 40 53 -13
18. Sevilla 34 33 9 7 17 40 55 -15
19. Levante 33 34 8 9 17 38 55 -17
20. Real Oviedo 28 33 6 10 17 26 51 -25