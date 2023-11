A- A+

Champions League Barça vence Porto e avança às oitavas da Champions Vitória do time espanhol ajuda a afastar a desconfiança no trabalho de Xavi Hernández

Depois de duas temporadas em que foi eliminado na primeira fase, o Barcelona garantiu nesta terça-feira (28) a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões graças à vitória por 2x1 sobre o Porto, pela quinta rodada do grupo H.

A equipe comandada pelo técnico Xavi Hernández, fortalecido depois desta vitória que acalma as críticas das quais vinha se tornando alvo, começou perdendo com um gol do luso-brasileiro Pepe (57'), mas João Cancelo (32') e João Félix (57') marcaram os gols da virada do Barça.

Antes de visitar o lanterna Royal Antwerp na última rodada, os 'blaugrana' somam 12 pontos, três a mais do que o Porto, sobre quem levam vantagem no confronto direto, e Shakhtar Donetsk, que mais cedo derrotou o time belga por 1x0.

Como o Barcelona tem sete gols de saldo a mais do que o Shakhtar, só uma goleada escandalosa dos ucranianos na última rodada tiraria o time espanhol da primeira posição do grupo.

Veja também

