Barça vence Real Sociedad nos acréscimos e é terceiro no Espanhol; Girona lidera

Com um gol do uruguaio Ronald Araujo nos acréscimos após revisão do VAR, o Barcelona venceu a Real Sociedad em San Sebastián por 1 a 0, neste sábado (4), pela 12ª rodada de LaLiga.

Com estes três pontos, o Barça está a quatro do líder Girona e um atrás do Real Madrid (2º), que recebe no domingo o Rayo Vallecano.

A equipe 'culé' vinha de uma dolorosa derrota em casa para a equipe 'merengue' no grande 'Clásico' da semana passada (2-1) que levantou as primeiras dúvidas.

Diante dos bascos, os jogadores comandados pelo técnico Xavi Hernández passaram por momentos difíceis com várias chances criadas pelo time 'txuri-urdin', que receberá o Benfica na Liga dos Campeões na quarta-feira, um dia depois da visita do Barcelona ao Shakhtar Donetsk.

Mas uma cabeçada de Araujo nos acréscimos (90'+4) desencadeou uma euforia que se seguiu a alguns segundos de suspense devido à revisão do VAR por um possível impedimento.

"São três pontos muito importantes depois de vir do 'Clásico', que perdemos jogando bem, foi muito importante conquistar os três pontos", disse Araujo à Movistar.

"Não jogamos bem no primeiro tempo, fomos um pouco melhores no segundo... foi muito difícil sairmos da defesa, eles nos pressionaram bem", acrescentou.

Estes três pontos ganham maior importância para o Barça porque horas antes o Girona havia vencido o Osasuna por 4 a 2 em Pamplona, abrindo sete pontos de vantagem em relação ao 'culé' antes do início da partida em San Sebastián.

A dupla de ucranianos Artem Dovbyk (71') e Viktor Tsygankov (80') marcaram os gols da reação dos catalães que com o triunfo ficaram com três pontos de vantagem sobre o Real Madrid, que recebe o Rayo Vallecano no domingo.

Iván Martín abriu o placar para os visitantes (16'), mas o atacante croata do Osasuna, Ante Budimir, marcou duas vezes (25' e 55') deixando os navarros em vantagem, antes de Dovbyk empatar e Tsygankov recolocar os visitantes na frente.

Aleix García marcou o gol que garantiu a vitória nos últimos instantes da partida (90').

O Girona soma agora 10 vitórias em 12 jogos do Campeonato Espanhol e continua seu ótimo início de temporada.

Outra equipe que disputa a Champions não passou do empate neste sábado: o Sevilla (14º) comandado pelo técnico uruguaio Diego Alonso, que dividiu os pontos com o Celta em Vigo (1 a 1), enquanto o Betis (5º) venceu por 2 a 0 o Mallorca (16º).

Jogos da 12ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília):

Sexta-feira:

Las Palmas - Atlético de Madrid 2 - 1

Sábado:

Osasuna - Girona 2 - 4

Betis - Mallorca 2 - 0

Celta Vigo - Sevilla 1 - 1

Real Sociedad - Barcelona 0 - 1

Domingo:

(10h00) Alavés - Almería

(12h15) Valencia - Granada

(14h30) Villarreal - Athletic Bilbao

(17h00) Real Madrid - Rayo Vallecano

Segunda-feira:

(17h00) Getafe - Cádiz

