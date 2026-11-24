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Futebol Barça viaja aos confins da Europa para enfrentar o Sabah na Liga dos Campeões O Sabah disputa a principal competição continental de clubes pela primeira vez em sua história, apenas nove anos após a fundação do clube

Bem posicionado na corrida pelo Top-8, o Barcelona viaja nesta quarta-feira (25) ao Azerbaijão para enfrentar o Sabah, pela quinta rodada da Liga dos Campeões, uma viagem de quase 4.000 quilômetros.

No papel, este é um dos confrontos mais desequilibrados da fase de grupos, colocando frente a frente o pentacampeão da Champions e o modesto campeão do Azerbaijão.

O Sabah disputa a principal competição continental de clubes pela primeira vez em sua história, apenas nove anos após a fundação do clube.

Nem a classificação — na qual o Barça ocupa a 5ª posição e o Sabah a 31ª —, nem o abismo financeiro que separa as duas equipes seriam suficientes para ilustrar a distância abismal entre os dois times, que se enfrentam nesta quarta no Estádio Olímpico de Baku.

A equipe comandada por Valdas Dambrauskas parece ter pela frente uma missão impossível.

No entanto, o técnico lituano, que financiou sua formação com o prêmio que ganhou na versão local do programa de TV "Quem Quer Ser um Milionário?", pediu aos seus jogadores que aproveitem a partida.

"Precisamos desfrutar este jogo, pois não são muitas as equipes que têm a oportunidade de enfrentar o campeão da Espanha e um dos melhores times do mundo", explicou.

"Temos que acreditar em nós mesmos, ter confiança e jogar sem medo, porque é uma grande oportunidade para todos", afirmou na coletiva de imprensa que antecedeu o confronto desta quarta-feira.

Sem Lamine Yamal

O técnico lituano tem plena consciência de que sua equipe tem poucas chances de resistir ao poder ofensivo do conjunto catalão, contra o qual "dar 100% muitas vezes não é o suficiente".

O Barça é mais do que favorito, apesar de não poder contar com sua estrela Lamine Yamal, que o técnico blaugrana, Hansi Flick, deixou em Barcelona devido a um desconforto no tornozelo direito.

"É uma pena para os nossos torcedores que Lamine não esteja disponível. Ele é um ícone global, um dos rostos atuais do futebol. Mas entendo que ele não pode jogar todas as partidas", explicou Dambrauskas.

"Não creio que isso seja um problema para o treinador do Barcelona, pois ele conta com um elenco vastíssimo, repleto de estrelas mundiais, campeões do mundo e campeões da Europa", lembrou o técnico do Sabah.

Portanto, mesmo sem Lamine Yamal — e também sem Rodri, Andreas Christensen e Xavi Espart —, Flick poderá promover um certo rodízio em seu elenco, dando mais minutos, sobretudo, ao lateral francês Jules Koundé, recém-recuperado de uma lesão no tornozelo direito, e aos reservas habituais (Gabriel Jesus, Gavi, Livakovic...).

Uma vitória, com a maior diferença de gols possível, deixaria o Barça mais perto da classificação direta para as oitavas de final e permitiria aos catalães encarar com mais tranquilidade seus três últimos compromissos nesta fase de liga, contra Manchester City, Sporting de Lisboa e Como.

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