MERCADO DA BOLA Barcelona anuncia a contratação de Vitor Roque, do Athletico: '"O tigrinho é culé" Jogador permanece no clube paranaense por empréstimo até julho de 2024

Depois de semanas de negociações, o Barcelona anunciou sua nova contratação para a temporada: Vitor Roque, um dos destaques do futebol brasileiro apenas aos 18 anos, agora ex-jogador do Athletico.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o clube catalão homenageou o jogador: "O tigre é um dos animais mais velozes e ferozes do mundo. Agora, o rei dos tigres chegou a Barcelona".

O contrato, de sete anos até 2031, foi estimado em 61 milhões de euros (cerca de R$ 320 milhões), sendo metade um valor fixo e o restante bônus por desempenho esportivo. E a multa para tirar o jogador do Barcelona antes do final do contrato é exorbitante: são 500 milhões de euros, o que corresponde a R$ 2,7 bilhões.

A estreia de Vitor Roque com o uniforme do Barcelona ainda vai demorar, já que por conta das restrições do Fair Play Financeiro, que limita o teto de gastos dos clubes espanhóis com a folha salarial, ele será emprestado sem custos ao Athletico até julho de 2024.

Teremos um tigre em Barcelona.



Seja bem-vindo, Vitor Roque! pic.twitter.com/F6StEIoCj1 — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) July 12, 2023

Nesta temporada, Vitor Roque tem 30 jogos pelo Athletico, contabilizando 15 gols e cinco assistências. No ano passado, ele foi um dos destaques do time que chegou até a final da Libertadores e foi considerado a revelação do Brasileirão. O jovem atacante também participou da campanha que terminou com o título do Brasil no Sul-Americano sub-20, em fevereiro, e foi o artilheiro da competição, empatado com Andrey Santos, com seis gols.

No elenco do Barcelona, Vitor Roque deve encontrar o ponta Raphinha. Ele será mais um brasileiro a fazer parte da história do clube catalão como: Evaristo de Macedo, Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Neymar.

