Barcelona anuncia a renovação de contrato do técnico Hansi Flick até junho de 2028

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O Barcelona anunciou nesta segunda-feira, a permanência do técnico Hansi Flick à frente do time principal. Amparado pela conquista do título da La Liga, com uma campanha que rendeu ainda um recorde de vitórias dentro de casa, o treinador alemão continua no clube até junho de 2028.



"O FC Barcelona e Hansi Flick chegaram a um acordo para estender o contrato do treinador, que permanece até junho de 2028, com opção de renovação por mais uma temporada", diz uma parte do trecho da postagem no canal oficial da agremiação.



A assinatura do novo vínculo aconteceu nesta segunda-feira no escritório da diretoria. Além de Rafa Yuste, mandatário do conjunto catalão, quem também marcou presença no encontro foi o ex-jogador e dirigente brasileiro Anderson Luís de Souza, o Deco





"O Barça é mais do que um clube e é um prazer para mim continuar Estou muito feliz. Tivemos muitos momentos fantásticos e estou animado para compartilhar mais. Queremos ganhar mais títulos. No próximo ano daremos tudo de nós para realizar nossos sonhos", afirmou o comandante após renovar o vínculo.



Sob o seu comando, o Barcelona venceu todos os seus 19 compromissos como mandante no Campeonato Espanhol. Ele aproveitou o momento para destacar a sua filosofia de vitórias e prometeu continuar na luta por conquistas importantes. "Queremos melhorar, aprender todos os dias. Queremos treinador melhor, com mais intensidade. Todos temos que estar unidos, clube e torcida", comentou.



Detentor de uma taça da Champions League com o Bayern de Munique, a relação de troféus que Hansi Flick ele amealhou no Barcelona é altamente positiva e conta com dois Campeonatos Espanhóis, um bicampeonato da Supercopa da Espanha e ainda um título da Copa do Rei.

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