Barcelona anuncia contratação de Kerolin, atacante da seleção brasileira feminina

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O Barcelona anunciou nesta terça-feira a contratação da atacante Kerolin, da seleção brasileira. Ex-Manchester City, a jogadora assinou contrato até 2030 com clube catalão, em uma transferência de 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 8,6 milhões), quebrando recordes no futebol feminino: Kerolin se tornou a maior venda da história do City, a maior compra do Barça e a maior transferência de uma brasileira, superando a negociação de Amanda Gutierres, do Palmeiras, com Boston Legacy, por 1,1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,89 milhões na cotação da época).

— Kerolin Nicoli é uma das jogadoras de ataque mais empolgantes do futebol mundial. Sua chegada agrega uma jogadora capaz de fazer a diferença no último terço do campo, graças à sua excepcional habilidade de drible, velocidade e faro de gol — destacou o Barcelona ao anunciar a jogadora brasileira em seu site oficial.

Aos 26 anos, a atacante vive a melhor fase da carreira, sendo um dos destaques da seleção feminina visando a Copa do Mundo de 2027, no Brasil. Na temporada passada, ela conquistou a Copa da Inglaterra com o Manchester City e se tornou a primeira jogadora da seleção a vencer o título do Campeonato Inglês.







Agora, ela chega ao clube que se consolidou como a principal potência do futebol feminino na última década. O Barcelona conquistou múltiplos títulos do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões da UEFA, tornou-se referência pelo estilo de jogo ofensivo e pela formação de atletas em La Masia, além de reunir algumas das maiores estrelas da modalidade. O sucesso esportivo impulsionou recordes de público, investimentos e visibilidade, contribuindo para o crescimento global do futebol feminino. Ao todo, o Barça soma 11 títulos do Campeonato Espanhol, quatro Liga dos Campeões, 12 Copas da Rainha e seis Supercopas da Espanha.



Agora com Kerolin como um dos principais nomes do time, o Barcelona inicia uma nova fase após a saída de Alexia Putellas, eleita duas vezes a melhor do mundo, em 2021 e 2022, que deixou o clube depois de 14 anos e 38 títulos para assinar com London City Lionesses. O grande destaque da equipe no momento é Aitana Bonmatí, que também venceu a Bola de Ouro duas vezes, em 2023 e 2024.

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