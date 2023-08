Barcelona anuncia venda de Kessié para o Al-Ahli, da Arábia Saudita

O Barcelona anunciou nesta quarta-feira (9) a venda do volante marfinense Franck Kessié para o Al-Ahli, da Arábia Saudita, por 12,5 milhões de euros (R$ 67,2 milhões na cotação atual).

FC Barcelona and Al-Ahli SC have agreed on a 12.5 million euro transfer for the player Franck Kessie.