Barcelona atropela Getafe e segue 100%; Atlético vence no apagar das luzes
Anthony Gordon, Gabriel Jesus e Jules Koundé balançaram as redes
O Barcelona segue imparável, líder do Campeonato Espanhol com 100% de aproveitamento após vencer o Getafe fora de casa por 3 a 0 neste sábado (10), pela 8ª rodada, enquanto o Atlético de Madrid bateu o Alavés por 2 a 1.
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Anthony Gordon abriu o placar logo aos dois minutos e o brasileiro Gabriel Jesus ampliou ainda no primeiro tempo (30'), antes de Jules Koundé (73') dar números finais à partida no Camp Nou.
"Estamos jogando muito bem", disse Gabriel Jesus em entrevista à DAZN após a vitória. "Jogar com esses jogadores é muito fácil, e isso facilita para eu ter chances", acrescentou o brasileiro.
O Barça não sentiu o impacto da pausa para a data Fifa nem as várias alterações feitas pelo técnico Hansi Flick, incluindo a mudança forçada pela ausência do artilheiro Raphinha, que retornou com um problema físico dos compromissos com a Seleção Brasileira.
Flick poupou vários titulares, o que não impediu o time catalão de manter sua campanha perfeita no campeonato.
Atlético vence contra dez
Horas antes, o Atlético de Madrid visitou o Alavés, que ficou com um jogador a menos pela expulsão de Ángel Pérez (61') o segundo tempo, e venceu por 2 a 1 com o gol da vitória nos minutos finais.
O time 'colchonero' saiu na frente marcando com Alejandro Grimaldo (33') e Lucas Boyé empatou de pênalti nos acréscimos da primeira etapa (45'+6), mas Cristian Romero definiu o placar a poucos minutos do fim (87').
"Estamos trabalhando de todas as formas para marcar o gol e precisamos vencer", disse o técnico do Atlético, Diego Simeone, após a partida.
Com o resultado, a equipe madrilenha mantém a vice-liderança com cinco pontos de desvantagem em relação ao Barcelona.