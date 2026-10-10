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FUTEBOL INTERNACIONAL Barcelona atropela Getafe e segue 100%; Atlético vence no apagar das luzes Anthony Gordon, Gabriel Jesus e Jules Koundé balançaram as redes

O Barcelona segue imparável, líder do Campeonato Espanhol com 100% de aproveitamento após vencer o Getafe fora de casa por 3 a 0 neste sábado (10), pela 8ª rodada, enquanto o Atlético de Madrid bateu o Alavés por 2 a 1.

Anthony Gordon abriu o placar logo aos dois minutos e o brasileiro Gabriel Jesus ampliou ainda no primeiro tempo (30'), antes de Jules Koundé (73') dar números finais à partida no Camp Nou.

"Estamos jogando muito bem", disse Gabriel Jesus em entrevista à DAZN após a vitória. "Jogar com esses jogadores é muito fácil, e isso facilita para eu ter chances", acrescentou o brasileiro.

Gabriel Jesus foi o autor do segundo gol do Barcelona na partida. Foto: Lluis Gene / AFP

O Barça não sentiu o impacto da pausa para a data Fifa nem as várias alterações feitas pelo técnico Hansi Flick, incluindo a mudança forçada pela ausência do artilheiro Raphinha, que retornou com um problema físico dos compromissos com a Seleção Brasileira.

Flick poupou vários titulares, o que não impediu o time catalão de manter sua campanha perfeita no campeonato.

Atlético vence contra dez

Horas antes, o Atlético de Madrid visitou o Alavés, que ficou com um jogador a menos pela expulsão de Ángel Pérez (61') o segundo tempo, e venceu por 2 a 1 com o gol da vitória nos minutos finais.

O time 'colchonero' saiu na frente marcando com Alejandro Grimaldo (33') e Lucas Boyé empatou de pênalti nos acréscimos da primeira etapa (45'+6), mas Cristian Romero definiu o placar a poucos minutos do fim (87').

Cristian Romero marcou o gol da vitória. Foto: Ander Gillenea / AFP

"Estamos trabalhando de todas as formas para marcar o gol e precisamos vencer", disse o técnico do Atlético, Diego Simeone, após a partida.

Com o resultado, a equipe madrilenha mantém a vice-liderança com cinco pontos de desvantagem em relação ao Barcelona.

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