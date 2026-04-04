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Futebol Internacional Barcelona bate Atlético de virada no Espanhol e aquece prévia pelas quartas da Champions Com o resultado, o time catalão mantém uma distância confortável na tabela de classificação para o vice Real Madrid

Atlético de Madrid e Barcelona fizeram um duelo digno de gigantes espanhóis neste sábado, dia 4, extremamente quente e movimentado desde o apito inicial. O embate ainda valeu como uma prévia, já que os times vão se reencontrar pela Champions League, em 8 e 14 de abril. Robert Lewandowski, que entrou na segunda etapa, mudou a história da partida e marcou aos 42 minutos para garantir, por 2 a 1, a 6ª vitória seguida dos catalães em La Liga.

Pensando em La Liga, a vitória era mais interessantes para o Barça, que segue firme e forte na busca pelo título. Já o Atlético entrou em campo no Metropolitano sem chances de levantar o troféu no fim da temporada. O time de Diego Simeone precisava dos três pontos para se manter como um sólido candidato à classificação para a próxima Liga dos Campeões.

Com o resultado, o Barcelona mantém uma distância confortável na tabela de classificação para o vice-líder Real Madrid, que mais cedo neste sábado perdeu para o Mallorca por 2 a 1. São 76 pontos contra 69 dos merengues, restando oito rodadas para o fim do Espanhol. O Atlético, por sua vez, estaciona nos 57 na 4ª colocação.

Filho do chefe, Giuliano Simeone abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo, após lindo passe vindo da defesa, o meia-atacante recebeu de cara para Joan García e só teve trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes.

O troco não demorou e veio com Rashford, que igualou o placar. Aos 41, o atacante inglês fez bela jogada pela esquerda, tabela com Dani Olmo no entrada da área e chutou por debaixo das pernas do goleiro Musso.

O primeiro tempo ainda teve espaço para fortes emoções com a falta de Nico González em Lamine Yamal nos minutos finais. Ele cometeu dura falta em ataque promissor do Barcelona e foi punido com um segundo cartão amarelo. Porém, o VAR chamou o árbitro, que decidiu pelo vermelho direto por se tratar de uma chance clara de gol.

O Barça subiu dos vestiários com um a mais e Hansi Flick optou por mexer no time. Porém, o jogo quase voltou a ficar dez contra dez quando Gerard Martín recebeu cartão vermelho direto com menos de dois minutos de bola rolando após pisar no tornozelo do Almada, em uma imagem bastante forte. O VAR chamou e o árbitro trocou o cartão de vermelho para amarelo. Um membro da comissão do Atlético acabou sendo expulso por reclamação.

Depois dos primeiros minutos, o jogo deu uma esfriada. As equipes passaram a ficar mais cautelosas e o ritmo ficou mais lento. Foi o Barcelona quem ficou mais próximo do segundo gol com boas chegas de Ferrán Torres, mas Musso fez excelentes defesas para evitar o pior para o Atlético.

Dentre as mudanças de Flick, destaque para Lewandowski, que entrou na vaga de Rashford. Aos 42 da segunda etapa, o polonês que já foi o Melhor Jogador do Mundo, precisou apenas que a bola batesse em seu ombro após rebote de Musso, que espalmou no jogador catalão após boa jogada de João Cancelo, que deixou Almada no chão duas vezes.

O clima voltou a esquentar num empurra-empurra aos 48, graças a Diego Simeone, que se exaltou na beira do campo. A atitude, entretanto, foi rapidamente controlada e não mudou o marcador quando o juiz apitou pela última vez.



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