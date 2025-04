A- A+

Campeonato Espanhol Barcelona só empata com Betis e desperdiça chance de abrir seis pontos sobre o Real no Espanhol Empate contra o Bétis fez o Barcelona interromper uma série de nove vitórias consecutivas no Campeoanato Espanhol

Após uma sequência de nove vitórias seguidas no Campeonato Espanhol, o Barcelona voltou a amargar um empate neste sábado (5). Em casa, o líder do Espanhol ficou no 1 a 1 com o Betis, mas mesmo assim abriu vantagem na classificação, beneficiado pela derrota do Real Madrid para o Valência.

Após 30 rodadas, o time do técnico Hansi Flick tem 67 pontos contra 63 dos rivais. O Betis soma 48 na quinta colocação, que vale vaga na Liga Europa.





Candidato a melhor jogador do mundo na temporada, o brasileiro Raphinha começou no banco, poupado por Flick. Na quarta-feira (9), o Barcelona recebe o Borussia Dortmund pela partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.



O jogo deste sábado (5) foi bem disputado e movimentado. Logo aos 7 minutos, Gavi abriu o placar após passe de Ferrán Torres em uma jogada bem construída pelo Barcelona. O Betis, que vinha de seis triunfos seguidos, chegou ao empate 10 minutos depois. Após cobrança de escanteio, o zagueiro brasileiro Natan, ex-Flamengo, empatou a partida com um cabeceio após vencer uma disputa pelo alto com Araújo. O time da casa terminou o primeiro tempo com 76% da posse de bola, mas pecou nas finalizações.



Raphinha entrou aos 12 minutos do segundo tempo, no lugar de Ferrán Torres, e conseguiu articular algumas boas jogadas no ataque. A alteração forçou uma mudança na forma de atuar de outro brasileiro. Antony, do Betis, que no primeiro tempo participou mais das jogadas de ataque dos visitantes, precisou se dedicar mais na marcação e foi substituído na metade do segundo tempo, visivelmente cansado.



O Barcelona conseguiu manter a alta porcentagem de posse de bola (72%), mas não conseguiu transformar essa superioridade em sua décima vitória seguida no Espanhol e em 6 pontos de vantagem sobre o Real Madrid. Na próxima rodada, o Barcelona enfrenta o Leganés como visitante no sábado (12). O Bétis recebe o Villarreal no domingo (13).

