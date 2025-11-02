A- A+

Campeonato Espanhol Barcelona se reabilita ao derrotar o Elche e continua à caça do líder Real Madrid em La Liga A equipe catalã se recuperou depois da derrota no clássico para o Real Madrid

Pressionado após a derrota no "El Clásico" no último final de semana, o Barcelona venceu o Elche por 3 a 1 neste domingo (2) no Olímpico Lluís Companys se reabilitou em La Liga e voltou à vice-liderança do campeonato, com 25 pontos em 11 rodadas, 5 a menos do que o rival Real Madrid.

Recém-promovido à elite do Espanhol, o Elche está no meio da tabela, na nona posição, com 14 pontos.

A vitória sobre o Elche pode ter sido a última partida do Barcelona no Montjuic já que a diretoria do Barcelona espera que o Camp Nou seja liberado para receber a partida contra o Athletic Bilbao, no dia 22, após a pausa no campeonato pela Data Fifa.

Contra um equipe que também preza pela posse de bola e gosta de propor o jogo, o Barcelona chegou aos seus gols aproveitando erros do rival.

Aos 9 minutos, o Elche errou na saída de bola e Balde arrancou em velocidade da linha de meio de campo. Em um passe preciso, ele achou Lamine Yamal dentro da área.

O jogador de 18 anos, criticado pela má atuação contra o Real Madrid, bateu forte e fez 1 a 0.

Três minutos depois, nova falha do Elche e mais um gol do Barcelona. Pedrosa conseguiu interceptar um passe do rival, mas escorregou e a bola sobrou para Fermín, que avançou rapidamente e cruzou rasteiro no segundo poste, onde Ferran marcou sem marcação.

O Barcelona continuou pressionando em busca do terceiro, mas se descuidou da defesa e o Elche se aproveitou aos 42.

Com o time da casa adotando uma linha de marcação alta, Valera lançou Rafa Mir, que teve espaço para avançar, entrar na área e chutar colocado no canto de Szczesny.

O segundo tempo começou movimentado e com boas chances de ambos os lados. Rashford desperdiçou, em um chute cruzado, no primeiro lance da segunda etapa.

O atacante inglês chegou a marcar aos 10 minutos, mas em impedimento e o gol foi anulado. Pelo lado do Elche, Rafa Mir apareceu duas vezes, com bola no travessão e outra na trave, com muito perigo diante do gol de Szczesny.

Aos 16 minutos, Rashford voltou a balançar as redes após dominar pelo lado esquerdo uma virada de jogo de Fermin. Ele invadiu a área, venceu a disputa com a zaga e bateu forte, no alto, sem chance para Iñaki Pena, ex-Barcelona. O jogo continuou com as duas equipes criando lances ofensivos, mas sem efetividade para alterar o placar.

O Barcelona volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Brugge, na Bélgica, pela quarta rodada da Champions League. Pela 12ª rodada de La Liga, o time visita o Celta no domingo. O Elche recebe a Real Sociedad na sexta-feira.

Veja também