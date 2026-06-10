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futebol Barcelona desiste de contratar Rashford em definitivo, e atacante retornará ao Manchester United Clube catalão optou por não exercer a cláusula de compra do inglês após avaliar elenco, custos e prioridades para a próxima temporada

Marcus Rashford não seguirá no Barcelona após o fim de seu contrato de empréstimo. A diretoria do clube espanhol decidiu não ativar a opção de compra prevista no acordo firmado com o Manchester United e encerrará a passagem do atacante inglês ao término da temporada.

Para manter Rashford em definitivo, os catalães precisariam desembolsar cerca de 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 190 milhões). A operação, porém, perdeu força nos últimos meses diante das mudanças promovidas no planejamento do elenco para a próxima temporada.

A contratação do ponta Anthony Gordon foi um dos fatores que pesaram na decisão. Reforço recém-chegado ao clube, o inglês atua pelo mesmo setor do campo e ampliou a concorrência em uma posição que já conta com Raphinha como titular. O Barcelona investiu cerca de 70 milhões de euros para tirar Gordon do futebol inglês, movimento que reduziu ainda mais o espaço para Rashford no projeto esportivo.

Internamente, a avaliação técnica também influenciou o desfecho. O técnico Hansi Flick valoriza intensidade sem a bola e pressão alta na saída adversária, características consideradas fundamentais em seu modelo de jogo. Nesse aspecto, Gordon recebeu avaliações mais positivas da comissão técnica ao longo da temporada.

A idade dos jogadores também entrou na conta. Rashford completará 29 anos em outubro, enquanto Gordon é mais jovem e visto como uma alternativa de longo prazo para o setor ofensivo.

Do ponto de vista financeiro, o Barcelona avaliou que as diferenças entre as duas opções não eram tão significativas. Embora Rashford tenha aceitado uma redução salarial durante sua passagem pelo clube, o custo total da operação continuava elevado. Já Gordon possui vencimentos menores, mas a amortização de sua transferência é mais alta. No balanço final, os gastos anuais projetados para ambos eram considerados semelhantes.

Dentro de campo, Rashford teve números considerados satisfatórios e encerrou a temporada em recuperação após um período de oscilação durante o segundo semestre. Ainda assim, dúvidas surgidas ao longo do ano levaram a direção esportiva a rever a possibilidade de investimento definitivo no atacante.

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