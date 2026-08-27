Barcelona desperdiça muitas chances, mas bate Athletic Bilbao; Raphinha deixa sua marca
Equipe catalã chegou aos seis pontos, se juntando a Real Madrid, Sevilla e Bétis no topo da tabela
O Barcelona desperdiçou muitas chances, mas derrotou o Athletic Bilbao, por 2 a 0, com gols de Raphinha e Ferrín, nesta quinta-feira, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Espanhol.
Com o resultado, o Barcelona chegou aos seis pontos, com duas vitórias seguidas, e se juntou a Real Madrid, Sevilla e Bétis na liderança do Espanhol.
Com um futebol vistoso, repleto de dribles e deslocamentos no campo de ataque, o Barcelona mostrou que está preparado para buscar o tricampeonato espanhol. O time formado por jogadores espanhóis, ao contrário do rival Real Madrid, que é uma 'seleção mundial', o time catalão fez 1 a 0 no primeiro tempo, mas poderia ter obtidfo um placar bem mais avantajado.
Raphinha foi o autor do único gol dos primeiros 45 minutos - em bela jogada, na qual recebeu assistência de Pedri e driblou o goleiro Unai Simón - e ratificou o bom futebol apresentado na estreia, na goleada por 5 a 1 sobre o Espanyol, quando marcou dois gols e deu uma assistência. O brasileiro vai reconquistando a confiança depois da fraca atuação com a seleção brasileira na Copa do Mundo.
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O Barcelona manteve o ritmo intenso no segundo tempo, criou várias oportunidades, mas pecou na hora da finalização com Gordon e Pedri. Lamine Yamal acertou o travessão. Na sequência, Martín e Fermín obrigaram Unai Simón a fazer boas defesas.
Aos 18 minutos, o técnico Hans Flick colocou em campo os campeões mundiais Olmo e Rodri. O domínio do Barcelona era muito grande, mas o ataque não aproveitou as jogadas criadas para aumentar a vantagem no placar. Aos poucos, o Athletic Bilbao passou a surgir de forma tímidas nos contra-ataques.
E aos 30 minutos, o Barcelona quase sofreu castigo. Em jogada isolada, Sancet acertou chute forte da entrada da área e acertou a trave esquerda de Joan Garcia.
O lance 'acordou' o Barcelona, que conseguiu o segundo gol com Ferrín, aos 37minutos, após falha do zagueiro Laporte. Daí para a frente os times esperaram o tempo passar conformados com o resultado.