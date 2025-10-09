A- A+

Futebol Barcelona deve mais de R$ 715 milhões a clubes por transferências; entenda Dívidas incluem valores por Raphinha, Lewandowski e Koundé

O Barcelona ainda enfrenta sérias pendências financeiras com outros clubes europeus. Segundo relatório divulgado pelo jornal catalão Sport, o clube acumula mais de €115 milhões (cerca de R$ 715 milhões) em dívidas referentes a transferências de jogadores.

Os maiores valores em aberto são com o Leeds United, o Bayern de Munique e o Sevilha, por negócios fechados em 2022. O time catalão ainda deve €41,9 milhões (R$ 260 milhões) pela compra de Raphinha, ex-Sporting e Vitória de Guimarães; €20 milhões (R$ 124 milhões) por Robert Lewandowski; e €24,5 milhões (R$ 152 milhões) por Jules Koundé.

Além disso, o relatório aponta dívidas de €13,3 milhões (R$ 82,7 milhões) com o Manchester City por Ferrán Torres, €8 milhões (R$ 49,7 milhões) com o Betis por Emerson Royal e cerca de €6 milhões (R$ 37,3 milhões) com clubes da Polônia e da Alemanha, referentes a variáveis do contrato de Lewandowski.



Há também pendências menores com Girona, Valência, Rennes e o Sporting, relacionadas ao mecanismo de solidariedade previsto na transferência de Raphinha. Mesmo com esforços para equilibrar as contas, a dívida total do Barcelona com outras entidades esportivas aumentou em relação ao exercício anterior.

Por outro lado, o clube tem €64,1 milhões (R$ 398,7 milhões) a receber de outras equipes — mais do que os €35,9 milhões registrados no ano passado. Os principais devedores são o FC Porto, que deve €6,7 milhões (R$ 41,7 milhões) pela compra de Nico González; o Al Ahli, com €4,1 milhões (R$ 25,5 milhões) por Kessié; o Shakhtar Donetsk, com €3,1 milhões (R$ 19,3 milhões) por Marlon; e o SC Braga, com €3 milhões (R$ 18,6 milhões) por Pau Victor.

