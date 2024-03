A- A+

La liga Barcelona empata com Athletic Bilbao e perde Pedri e De Jong por lesão O Barça segue na terceira posição do Campeonato Espanhol

O Barcelona (3º) perdeu a oportunidade de assumir a vice-liderança do Campeonato Espanhol ao empatar neste domingo (3) com o Athletic Bilbao (5º) em 0 a 0, num jogo em que o meia Pedri e o volante Frenkie De Jong foram substituídos no primeiro tempo por lesão.

O Barça (58 pontos) entrou em campo dependendo de uma vitória simples para ultrapassar o Girona (2º, 59 pontos), que mais cedo foi derrotado pelo Mallorca por 1 a 0, mas o empate em Bilbao mantém o time 'blaugrana' em terceiro na tabela.

"Oportunidade perdida em todos os sentidos: no jogo, na motivação e em diminuir a diferença. Falhamos. Temos que nos cobrar e pensar que não jogamos bem", reconheceu o técnico do Barcelona, Xavi Hernández.

Durante a partira, em que ambas as equipes não mostraram inspiração, o Barça perdeu dois jogadores importantes no setor de meio-campo: De Jong deu lugar a Fermín López depois de sofrer uma pancada no tornozelo (26') e Pedri, que sentiu novamente um problema muscular, foi substituído por Lamine Yamal (45').

