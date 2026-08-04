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FUTEBOL INTERNACIONAL

Barcelona empresta goleiro Ter Stegen ao Ajax

O goleiro, que conquistou sete títulos do Campeonato Espanhol e uma Liga dos Campeões pelo Barça, tem contrato com o clube catalão até 2028

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Ter Stegen, goleiro alemão anunciado pelo AjaxTer Stegen, goleiro alemão anunciado pelo Ajax - Foto: Lluis Gene/AFP

O Barcelona anunciou nesta terça-feira (4) que emprestou o goleiro alemão Marc-André Ter Stegen ao Ajax "até 30 de junho de 2027".

Ter Stegen deixará novamente o clube 'blaugrana', depois de ter sido emprestado em janeiro ao Girona, pelo qual fez apenas dois jogos até sofrer uma lesão que o afastou dos gramados pelo restante da temporada e o deixou de fora da Copa do Mundo.

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Os problemas físicos prejudicaram as últimas duas temporadas do goleiro alemão, que chegou ao Barça em 2014. No Ajax, ele reencontrará o técnico Míchel Sánchez, que o levou ao Girona.

"Marc tem um histórico excepcional e suas qualidades são amplamente reconhecidas. Ele é um excelente reforço para o nosso elenco", afirmou o diretor esportivo do Ajax, Jordi Cruyff, com quem Ter Stegen já trabalhou no Barcelona.

O goleiro, que conquistou sete títulos do Campeonato Espanhol e uma Liga dos Campeões pelo Barça, tem contrato com o clube catalão até 2028.

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